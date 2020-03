Rajongtak érte, mert történelmi aranyat nyert, aztán elüldözték

Sérülten is hihetetlen vehemenciával küzdött, nem látszott rajta, hogy az csak 1948-as olimpia előtt egy évvel fejezte be a futballt.

A szocialista sporttervezés első nagy eredménye az 1952-es olimpián az öttusa aranyérme volt. Benedek Gábor egyéniben a második, Szondy István a harmadik lett, Kovácsi Aladár megbízható teljesítményére volt még szükség a csapataranyhoz. A hadapródiskolába járó Benedeket a rendszer 56 után megbüntette.

Magyarország az olimpiák történetében 177 aranyérmet szerzett. A tokiói olimpia július 24-i nyitányáig a győztesekről emlékezünk meg.

Az öttusa 1912 óta az olimpiák műsorán szerepelt, de a legjobb magyar helyezés egy ötödik volt. A svédek felségterületének számított ez a sportág, ugyanis hat aranyból ötöt elvittek, és csak 1936-ban Berlinben engedték egyedül a győzelmet egy németnek. 1952-ben a csapatversenyt is felvették a programba, addig csak egyéniben lehetett versenyezni.

A magyar sportvezetés pedig 1949 januártól szisztematikusan kezdte el felépíteni a sportágat, azzal a nem titkolt vággyal, hogy végre érmeket nyerjenek a magyar versenyzők. A fizikai számok, vagyis az úszás és a futás megerősítése volt a legfontosabb, és persze a legmelósabb is, emiatt a világban sokan inkább a technikai számok fejlesztésén fáradoztak.

A magyar terv vált be, mert a tehetségek felkutatása jól működött, a központi edzőtáborokban kemény munkát végeztek, de a vívást sem hanyagolták el, a párbajtőrözők országos bajnokságára nemcsak benevezték az öttusázókat, hanem ott még jól is szerepeltek. Ugyan a versenyzők nem tudták, mennyire erősek, mert nemzetközi versenyeken 1949 ősze óta nem indultak, de azt sejtették, hogy nem lesznek esélytelenek. 16 nemzet nevezett be, és szinte mindenki rutinosabbnak számított a magyaroknál.

Hogy a magyarok sikere elsöprő lesz, arra azonban még a sportvezetés sem számított.

A két skandináv csapat különpárharcára számított mindenki, kivéve persze a rendkívül fiatal magyar csapatot. A csapatba a már 1948-ban is induló 23 éves berettyóujfalui, a fővárosi Fáklyában sportoló Szondy István mellé a honvédos, egyébként tiszafüredi születésű Benedek Gábor került, és a budapesti Haladás orvostanhallgatója, Kovácsi Aladár. Kovácsi 20 éves sem volt, már az is meglepetést keltett, hogy bekerült az olimpiai csapatba.

A versenyt Helsinkitől 100 kilométerre, Hämeenlinnában rendezték meg, és az első napi lovaglás után a csapat a második helyen állt. Az ötkilométeres pályára 24 akadályt rögzítettek, szintidővel kellett teljesíteni. Akkor úgy számolták a verseny állását, hogy az egyénileg megszerzett helyezéseket összeadták, és akinek kisebb lett az összege, értelemszerűen az állt jobban. Az első nap után 18-21-re vezettek a svédek, és a kommentárok azt is megemlítették, hogy legjobbjuk, Lars Hall szerencsés volt a sorsolásnál, mert a legjobb lovat húzta, amivel az első tusát meg is nyerte.

A vívásban sem fordult a kocka (noha Benedek a második, Szondy a negyedik helyen végzett), mert a svédek is kimagaslóan vívtak, és amikor egymással csapott össze a két ország, akkor kicsit idegeskedtek a mieink, a svédek pedig kihasználták ezt. Tíz óra alatt egyébként ötven csörtét bonyolítottak le, ami még úgy is embert próbáló, hogy csak egy találatot kellett beadni.

A lövészetben aztán minden megváltozott.

Forgó táblára, 25 méterről három másodpercenként 20 lövést - négy sorozatban öt-öt lövést - kellett leadni. Thorsten Lindqvist hibázott, nem találta el a céltáblát. Sőt, mint utóbb kiderült, nemcsak egyszer süvített el a tölténye, hanem kétszer is nullást lőtt. Benedek az összetett élére állt, a csapat is 19 pontos vezetéssel, és egy kiadós szaunázással várhatta a következő tusát.

Az úszásban a svédek visszatámadtak. A víz a visszaemlékezések szerint csak 14 fokos volt, igaz a rendezők mindenkit megnyugtattak, hogy 18 fokos. A szokatlanul hűvösre forduló idő azonban lehűtötte a szabadtéri medencét. A magyarok közül egyaránt elmaradt mindenki a legjobbjától a 300 méteres úszásban, nem is kevéssel, 10-15 másodperccel. A svédek majdnem befogták az úszásban a mieinket a zárótusa előtt, így hárompontos előnnyel kezdődhetett a 4 kilométeres terepfutás. A pályán 40-50 méteres emelkedők is voltak, vagyis nagyon fontos volt a tökéletes erőbeosztás.

A Szabadság hegyen sokszor gyakorolt iramfutás meghozta a gyümölcsét, amikor Kovácsi után Benedek célba ért, már lehetett tudni, a csapatarany a magyaroké lesz. Történelmi győzelem volt.

Az egyéni arany a svéd Lars Hall nyakába került, aki az úszásban volt lényegesen jobb a végül az összetett második helyén végző Benedek Gábornál. A bronzérem Szondy Istvánnak jutott.

A végeredmény

Magyarország – 166

Svédország – 183

Finnország – 213

„Boldog örömmel jelentjük, hogy az öttusa olimpiai csapatbajnokságot megnyertük, az egyéni bajnokságban pedig a második és a harmadik helyet szereztük meg. Ezzel az eredménnyel a svédek évtizedes hegemóniáját törtük meg. Boldogok vagyunk, hogy sikerünkkel szolgálatot tehettünk hazánknak. Köszönjük a pártnak, Rákosi elvtársnak a segítséget, amelyet előkészületeinkhez kaptunk és ígérjük, hogy a jövőben is odaadó lelkesedéssel fogunk küzdeni népi demokráciánk sikeréért” – állt a Népsport címlapján, a szöveg aláírója pedig a három olimpiai bajnok volt.

Lendvai Pál, a Sport és Testnevelés című lapban azt állapította meg, hogy

mindhárom versenyző önmagát felülmúlva versenyzett, ez hozta ezt a nagyszerű szereplést.

A szakedző vonta le azt a tanulságot is, hogy az örömöt és jó szereplést nem szabad hosszú pihenésnek felváltania, hanem a további jó eredmények érdekében az eddiginél is keményebb edzést kell folytatni. A versenyzőknek át kell adniuk olimpiai tapasztalataikat a fiatalabbaknak, maguknak Is tovább kell fejlődniük, mert erre olimpiai szereplésünk teljes mértékben kötelez bennünket.

Egy év múlva Benedek Gábor egyéniben is megnyerte a világbajnokságot, ezzel a londoni 6:3 eufóriáját még inkább növelte. 1954-ben a budapesti világbajnokságon is aranyérmes csapat tagja lett. 1956-ban aztán nem fogott kezet a szovjet sportolókkal, ezért a rendszer lecsapott rá, és eltiltották. Szikvizet árult, majd 1969-ben disszidált, azóta is Németországban él egy Bonn melletti faluban, és 92 évesen is remek egészségnek örvend.

Benedekről az Erkölcsi alap nélkül című cikkben ezt írták 1959-ben: "Egyszeriben elfeledte, megtagadta azt az országot, azt a rendszert, amely neki csak jót tett, amely vele szemben kivételes bánásmódot tanúsított. A sportolás helyett élenjárt a népi demokrácia, a szocialista sport, a Szovjetunió rágalmazásában. Pedig a rágalmaknak ellenkezőjére az ő példája is bizonyíték volt."

Szondy 1956-ban emigrált, pincér volt, majd vívóedző. A rendszerváltozás után hazatért, Budapesten halt meg 2017-ben, 91 évesen. Kovács Aladár 2010-ben, 77 évesen halt meg.