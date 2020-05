Az NBA legrövidebb karrierjébe még egy labdaérintés se fért bele

Ami a baseballban 0,438 másodperc, a Forma–1-ben pedig 2 méter, az az NBA-ben 3,9 másodperc – ennyi ideig tartott a legrövidebb pályafutás a kosárlabda csúcsán. A negatív rekord, amit valószínűleg nehéz lesz megdönteni, JamesOn Curry nevéhez kötődik, aki korszakos tehetségnek indult, aztán végül semmi nem lett belőle.

JamesOn Curry neve nagyapja és apja, James és Leon előtt állít emléket, de a játékos nem a furcsa név, hanem a furcsa rekord miatt került be (valószínűleg) örökre az NBA történelmébe. Pedig eleinte mindenki azt gondolta róla, hogy hihetetlen tehetség lesz:

középiskolásként 3307 pontot szerzett, végzősként pedig 40,2 pontot, 7,3 lepattanót és 6 asszisztot átlagolt.

A 3307 pontja 2018-ig észak-karolinai iskolai rekordot jelentett, akkor Coby White döntötte meg. Akkora sztárnak számított, hogy az egyik állami újság külön tudósítót állított rá, aki csak JamesOn Curry dolgaival foglalkozott.

Nem csoda, hogy ezek után elég sok jó egyetem kereste ösztöndíjajánlattal. Michael Jordan egykori iskolája, a North Carolina is őt akarta, hiszen Michael Jordan, David Thompson vagy épp James Worthy állami középiskolai rekordját döngölte a földbe.

Curry végül nem a UNC-re, hanem az Oklahoma State Cowboyshoz került. A választásban szerepe volt annak is, hogy még középiskolásként letartóztatták, amiért marihuánát terjesztett. Nem is akárhogy történt a letartóztatás: 47 ponttal zárt egy mérkőzést az egyik rivális középiskolai csapat ellen, másnap pedig az igazgatói irodába hívatták. Gyakran előfordult az ilyesmi vele, hiszen sztár volt, többnyire aláírást kellett ilyenkor adnia valakinek. Azon a reggelen is azt hitte, hogy az autogramjáért érkeztek a rendőrök, akik végül bilincsben vitték el. Mint kiderült, egy fedett rendőrnek adott el marihuánát 95 dollár értékben, ezzel bukott meg. Később mind a hat, ellene felhozott vádpontban bűnösnek vallotta magát, és kitették a kosárcsapatból, kirúgták az iskolából, a North Carolina pedig visszavonta ösztöndíjajánlatát. Így még az is csoda volt, hogy az Oklahoma State-nek egyáltalán kellett.

Ezután az oklahomai évek sem alakultak tökéletesen. Újoncként még remekelt, és főcsoportdöntőbe vezette a csapatát, de három év után csak 13,5 pontos átlaggal állt, mégis megpróbálkozott a profi élettel. A 2007-es drafton csak az 51. kiválasztott lett a 60 játékosból, így került a Chicago Bullshoz, ami előre megígérte neki, hogy ha kihagyja az utolsó egyetemi évét, ők biztosan lecsapnak rá.

Curry nem tudta megugrani az NBA-hez szükséges szintet, ezért a Bulls a fiókligába küldte, de egy év után felbontották a szerződését. Ebben szerepe volt annak is, hogy egyszer elkapták köztéri vizelés miatt, egyszer pedig lekéste a Bull New Yorkba induló gépét. Curry ezután az NBA fiókligája és Európa között ingázott, mire 2010-ben újra kopogtatott az NBA: a Los Angeles Clippers kínált neki tíznapos szerződést. Ekkoriban 16,1 pont, 7,5 assziszt és 4 lepattanó volt az átlaga a Springfield Armor csapatában, a D League All-Star-csapatába is bekerült, tehát elég jól ment neki, ám ahhoz, hogy komolyabb esélyt kapjon az NBA-ben, nagyot kellett villantania.

Ez nem jött össze, a Clipperstől egyetlen apró lehetőséget kapott, 2010. január 25-én a Boston Celtics elleni meccs harmadik negyedének utolsó 3,9 másodpercére cserélték be, Chris Kaman helyére. Egy dolga volt, a Celtics irányítóját, Rajon Rondót őrizni, és mivel ezt az időt végigtámadta a bostoni csapat, Curry még csak labdához sem ért a legrövidebb NBA-pályafutás alatt.

Ha belegondolsz, másodpercalapon én lehetek az egyik legjobban fizetett NBA-játékos

– mondta évekkel később a nagy pillanatán merengő Curry, hozzátéve, hogy élete leggyorsabb négy másodperce volt a rövid szereplés. „Bárcsak tovább tartott volna. Ott lenni, átérezni, milyen lehet NBA-kosarasnak lenni mindennap. Mintha otthon lettem volna a pályán, úgy éreztem, odatartozom.”

Curry a negyedik negyedben újra csak a padon ücsörgött, a Clippers pedig kikapott 95-89-re. 12 órával később Curry már nem volt a Clippers játékosa, négy nappal a tíznapos szerződés aláírása után mehetett vissza a Springfield Armorbe játszani.

Arról a történelmi estéről semmilyen tárgyi emléke nem maradt. Nem tudja, mi lett a 44-es mezzel, mi lett a cipőivel vagy épp a clipperses fejpánttal. 2015-ben visszavonult, 2017-ben súlyos autóbalesetet szenvedett, több helyen is eltört a gerince, ami után újra kellett tanulnia járni. Ez sikerült neki, azóta fiatalokkal foglalkozó kosárlabdatábort és programot vezet Oklahomában.

Összehasonlításképp, a szezonok számát tekintve Vince Carteré a leghosszabb NBA-pályafutás, hiszen már a 22. idényét tölti a profik között, de a játékperceket nézve is érzékletes a különbség. Az alapszakaszban Kareem Abdul-Jabbar 57 446 perce a csúcs, ez éppen

883 784,6-szor több, mint amennyit Curry játszhatott az NBA-ben.

Forrás: ESPN

(Borítókép: JamesOn Curry a Springfield Armor játékosaként. Fotó: David Calvert / Getty Images Hungary)