A második arany mutatta meg Darnyi Tamás kivételes erejét

Darnyi Tamás második olimpiai aranya Szöulban nem volt izgalommentes, mert 200 vegyesen 150 méter után még csak a harmadik volt, utána viszont a riválisok ledermedtek, ő pedig a vízen lebegve hagyta le őket.

Magyarország az olimpiák történetében 177 aranyérmet nyert, időrendben emlékezünk a győztesekre. Hajós Alfrédtól a rövidpályás gyorskorcsolya-váltóig.

Darnyi Tamás megnyerte az első aranyát 400 vegyesen Szöulban, 200 hátra ugyan benevezték, de nem indult, mert sokkal fontosabb volt, hogy az első győzelem után három nap múlva ismét a dobogó tetejére állhasson 200 vegyesen is.

Édesanyjától tudjuk, nyomasztotta az esélyesség terhe, aki azt is elmondta az MTI-nek, hogy otthon soha nem beszélt az olimpiai terveiről, vágyairól.

„Tudtam, hogy az elutazás előtt tele volt feszültséggel, s ez csak akkor oldódott, amikor felszállt a buszra, amelyik vitte őket a reptérre. Akkor már mosolygott. Talán azért, mert akkor már közelebb került a versenyhez.”

Darnyi Tamás szülei / Magyar Ifjúság, 1986. szeptember-december (30. évfolyam, 36-52. szám)1986-09-05 / 36. szám / Arcanum adatbázis

Darnyi édesanyja azt is elmesélte, miért lett minden korábbinál rövidebb a haja a szöuli olimpiára: többször is elment fodrászhoz, de egyszer sem volt elégedett, ezért az elutazás előtt a húga, Tünde igazította meg neki 3 milliméteresre. Az esélyekre visszatérve, a versenyző még nem mert semmit sem mondani a 400 vegyes után, édesanyja azonban már biztos volt az újabb aranyban, mert érezte, fia nagy önbizalmat kapott az első sikertől, és persze annak módjától, a világcsúcstól.

Sok rekord nem dőlt meg ezen az olimpián, ami még inkább erősíthette Darnyi önbizalmát, hiszen nem az uszoda felhajtó erejében, hanem benne volt az erő. Az itthoni eufóriát jól visszaadja, hogy Budai Kulcsár János verset írt róla. Ebből egy részlet:

Lengnek a zászlók messzi Ázsia szélén. Hajrá, hajrá kis magyarok, van még bennünk ősi erő! Csak előre, csak előre, még huszonöt méter, — ennyi az út a cél kapujáig. Hajrá, hajrá Darnyi Tamás!

Várkonyi Gabriella vízilabdázó egy kicsit azt is bemutatta, milyen Darnyi magánélete. A Népsportban nem írták a neve mellé, hogy a barátnője, de a Képes Sportban közös fotón is szerepeltek.

Sokan mondják, hogy Tamás nagyon zárkózott. Ez annak tudható be, hogy óriási energiával koncentrál a feladataira. Szórakozásra kevés időnk van, néha színházba vagy moziba megyünk. Tomi imád olvasni, szereti például Merlét, Hellert, Moldovát és a fantasztikus könyveket is. Lemezeket gyűjt, és szívesen hallgat zenét. A Supertramp, a Dire Straits, illetve Ravel és Beethoven a kedvencei

– mesélte a lapnak Várkonyi.

Darnyi Tamás Várkonyi Gabriellával a Komjádi uszoda előtt. / Képes Sport, 1988. július-december (35. évfolyam, 27-52. szám)1988-12-13 / 50-52. szám / Arcanum adatbázis

Darnyi nagypapája is betelefonált a Népsporthoz, és büszkeségtől átitatva mondta, ő nem izgul, meglesz a második aranyérem is. Az Izland elleni barátságos meccsre készülő magyar futball-válogatott taktikai értekezletét is Darnyi sikerével indította Mezey György – a vége 3-0-s magyar siker lett, pont, mint előtte Budapesten.

Az egész ország lázban égett a 200 vegyes előfutama előtt, ami aztán óriási meglepetéssel zárult. A 400-on Darnyi mögött ezüstérmes Dave Wharton ugyanis nem tudott bejutni a döntőbe, a kilencedik idő azt jelentette, hogy csak az ilyenkor szokásos B-döntőben jutott neki hely. Összegörnyedve vette tudomásul a pozícióját, percekig csak nézett maga elé, utána indult el haza. Darnyi nem is tudott róla, hogy Wharton búcsújával a legnagyobb kihívó szerepét a keletnémet Patrick Kühl és a szovjet Vagyim Jaroscsuk vették át. Az amerikai kiesésére később csak annyit mondott, egy ellenféllel kevesebb.

A döntő nagy küzdelmet hozott így is, a szovjet remekül kezdett pillangón, vezetett is, és Darnyi csak az ötödiknek fordult az első hossz után. Háton feljebb zárkózott, de az élre ugrani nem tudott. Mellen nem is számíthatott senki arra, hogy fordul a kocka, de az bizakodásra adott okot, hogy csak 24 századdal volt Jaroscsuk mögött, Kühlt pedig 7 századdal követte. 1:32,44 volt Darnyi részideje három forduló után.

Darnyi Tamás második szöuli aranyérme

Gyorson minimális esélye sem volt egyik kihívójának sem, olyan lendülettel és energiával haladt Darnyi, és már 10 méter után megnyugtatóvá vált a sebessége, aminek köszönhetően folyamatosan nőtt a fölénye. Nem lehetett megverni, de még csak szorossá sem tenni az utolsó ötvenen – Darnyi végül újabb világcsúccsal nyert.

A végeredmény:

Darnyi Tamás – 2:00,17

Patrick Kühl – 2:01,61

Vagyim Jaroscsuk – 2:02,40

Akkor nem jegyezték fel, mostanra kikutatható, hogy az utolsó ötvenet 28 másodperc alatt úszta le, egészen pontosan 27,83-mal. Csak érzékeltetésül: a tavalyi világbajnokságon 200 vegyesen győztes japán Seto 28,65-öt ment a legvégén. Ő ráadásul nagy versenyben volt, míg Darnyi nem. Attól persze nem lehet elvonatkoztatni, hogy a táv első háromnegyedében jelenleg már sokkal jobban és gyorsabban úsznak, de ez az utolsó ötven akkoriban egészen káprázatosnak számított. Amikor Darnyi titkát kutatták, ez lehet az egyik válasz, hogy fantasztikus állóképessége volt, amiből mindig tudott meríteni a szorult helyzetekben.

Darnyi mindenkit megnyugtatott a sajtótájékoztatón, hogy továbbra is az úszásra koncentrál, és a következő olimpián is ott lesz.

Már csak azért is, mert szeretne a bűvös két perces álomhatár alá bekerülni. Az olimpia előtt nemcsak aranyat várt magától, hanem 1:59,62-es időt.

Az úszók szövetségi kapitánya, Széchy Tamás annak örült, hogy míg a formaidőzítés a magyaroknak nagyszerűen sikerült, a riválisok közül sokaknak nem. Ha este lett volna a 200 vegyes, akkor szerinte a tanítványa áttöri az álomhatárt. A magyarok 10 nappal korábban érkeztek Dél-Koreába, ennyi idő elég volt az akklimatizációra. Elsősorban nem is a hőmérsékletre kellett felkészülni és átállni, hanem a páratartalomra.

A mesteredző nem foglalkozott az országos bajnokságon kapott bírálatokkal, mert egy évben szerinte egyszer lehet elérni az igazi maximumot, ez pedig sokkal jobb, hogy Szöulban történt, mint a Komjádi uszodában. Darnyi pályafutását már akkor a legnagyobb fenoménhoz, Mark Spitzéhez hasonlította.

Azon az olimpián senki sem javított kétszer világcsúcsot, csak ő, és még messze nem volt a csúcson. Már abban az évben a világ legjobb férfi úszójának választották, a mestere pedig januárig kisebb lazítást engedélyezett neki, a kemény munkát csak januárban kezdték meg az ausztriai magaslati edzőtáborban.

Darnyi Szöulban Hajós Alfréd és Halmay Zoltán nyomába lépett, mert nekik is ugyanazon az olimpián sikerült a duplázás. Barcelonában pedig újabb duplázást láthattunk négy évvel később.