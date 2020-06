Kovács Ági felejthetetlent hajrázott, majd zokogott a dobogón

A bokszoló Kovács Istvánnak az 1996-os atlantai olimpián szerzett aranyérme sokkal többet jelent, mint a profi ökölvívók között elért vb-címe. Egykori edzője még ma is talál hibát a döntős meccsében.

48 évvel Székely Éva aranya után nyert ismét magyar úszónő a 200 méteres mellúszásban az olimpián. A 19 éves Kovács Ágnes favoritként érkezett, és nagyon taktikusan úszva, erejét tökéletesen beosztva lett a világ legjobbja a 2000-es sydney-i olimpián.

Magyarország az olimpiák történetében 177 aranyérmet nyert, időrendben emlékezünk a győztesekre. Hajós Alfrédtól a rövidpályás gyorskorcsolya-váltóig.

Kovács óvodás korában tanult meg úszni, hétéves volt a szöuli olimpia idején, de nyolc év múlva már az akkor négyszeres olimpiai bajnok Egerszegi Krisztina mellett úszott, együtt készültek az olimpiára.

Kovácsot tehetségesnek gondolták, ezért átkerült a 90-es évek elején a kor legjobb műhelyébe, Spartacusba, de sokáig úgy tűnt, nem lesz jó úszó belőle. Az egyik serdülőbajnokságon viszont érmet nyert, ez erőt adott neki, és egyre jobban odafigyelt az úszásra. Az 1995-ös Európa-bajnokságon berobbant a felnőttmezőnybe. Bronzérmes lett 100 mellen, és tagja volt az ezüstérmes 4x100-as vegyes váltónak is. Erre az eseményre nem is kellett volna elmennie, mert neki az ifi-Eb volt az év fő versenye, de versenyezni szeretett volna.

Felkészítését az atlantai olimpiára már Kiss László vette át, aki úgy jellemezte, hogy tanítványa nagyon szeret versenyezni, más típusú, mint a példaképe, Egerszegi, de a hegycsúcsra több ösvényen keresztül is vezet az út. Kovácsot másként kellett terhelni, a mellúszás egyébként is speciális.

Kovács 15 évesen nagy meglepetésre olimpiai bronzérmet nyert Atlantában az olimpián, már a hosszabbik távon, kétszázon. Az 1997-es sevillai Európa-bajnokságon már mindkét távon a legjobb lett, majd az 1998-as világbajnokságon kétszázon volt ő a leggyorsabb.

Az 1999-es három Eb-aranyérme után 2000-ben, a szeptemberi olimpia elé júniusra beszúrt Eb-n váratlanul kikapott a román Caslarutól. Nem örült ennek az eredménynek, mert aranyra készült, de jó lecke volt, hogy nem szabad erősen kezdeni, mert neki a legjobban az utolsó ötven vagy éppen 25 méter fekszik, akkor kell megnyernie a versenyét.

A kisiklás ellenére favoritként érkezett Sydney-be.

Ez már egy olyan olimpia volt, ahol háromszor kellett úszni az aranyért, négy évvel korábban még elég volt kétszer. Az előfutamban 2:24,92-vel ő volt a leggyorsabb, az elődöntőben is az övé volt a legjobb idő, 2:24,03-mal hatalmas Európa-csúccsal jelezte jó formáját. A kínai Csi Huj késztette nagy versenyre. A világ második legjobb idejét érte el, csak a világcsúcstartó dél-afrikai Heyns volt nála gyorsabb.

Kovács a négyes pályát kapta meg a döntőben, a mezőny erősebb nem is lehetett volna, még ha a címvédő Heyns gyenge formában érkezett is, és már a legjobb 16 közé sem tudott bejutni. Ott volt viszont a két amerikai: a 98-ban vb-ezüstérmes Kristy Kowal és Amanda Beard, valamint a már említett kínai Csi Huj is ugyanazt az aranyat akarta, amiért ő utazott Sydney-be.

A várt nagy csata összejött. Kovács ötvennél a második volt, féltávnál viszont visszaesett az ötödik helyre. A harmadik hosszon megnyomta, felzárkózott a harmadik helyre. Nem volt kétségbeejtő ez a pozíció, sőt, végrehajtotta a taktikát, mert nyitottá tette az utolsó ötven métert. Amikor 15 méter volt hátra, akkor még egy utolsó ritmusváltással rákapcsolt, sokkal fürgébb és rendezettebb volt a mozgása, mint az élen haladó Kowalnak, aki 195 méternél is vezetett, de nem ő, hanem Kovács Ági érintette elsőnek a falat.

Kovács Ágnes – 2:24,35 Kristy Kowal – 2:24,56 Amanda Beard – 2:25,35

Beard már egy teljes másodpercet kapott a vele egyidős Kovácstól, négy évvel korábban még Kovács előtt Beard volt a második. A döntő után Kovács így nyilatkozott a sajtótájékoztatón, miközben a boldogságtól többször elcsuklott a hangja:

Nem a többiekkel törődtem, hanem azt csináltam, amit az edzőmmel megbeszéltünk. A vízben én voltam saját magam legnagyobb ellenfele. Jó volt látni, hogy ennyien szorítottak értem, és az is fantasztikus, hogy édesanyám itt lehetett a lelátón. Négy éve ezért az olimpiáért dolgoztunk. Elértem a célt, az arany mellett ez is nagy öröm.

Kiss László arról beszélt a győzelem után, hogy nem volt más esély, csak az, ha az utolsó 20 méterre hagyják a döntést. Kovács végig kontroll alatt tartotta a versenyt, az történt, amire számított, és elsősorban azért dicsérte meg a tanítványát, mert még sohasem látta így küzdeni. Egyetlen milliméter sem maradt benne.

„Mindig jó volt a hajrám. Így voltam kódolva, így volt felépítve a versenyzésem. Rengeteget gyakoroltuk ezt Laci bácsival. Mivel lassan kezdtem, ami persze tudatos volt, a végén mennem kellett. Sydney-ben a rajt előtt az jutott eszembe, amit a Tűzszekerek című filmben hallottam, hogy az erő belülről jön. Ez a belső erő az úszástudás mellett mindig segített. Az olimpián éppen az utolsó méteren volt a legnagyobb szükség erre a belső erőre, mert addig nem vezettem. A kétszázadik méternél viszont én voltam az élen. Aztán jött az önkívület, nem is emlékszem pontosan, mi történt a győzelem után, csak képek foszlányai vannak meg a fejemben. Az viszont tisztán megvan, hogy a Himnusz alatt elsírtam magam” – mondta egy korábbi interjúnkban.

A felkészülés alatt Darnyi Tamással gyakorolta a fordulókat, mert ha 200 métert egyenes pályán kellett volna úsznia, ahol kizárólag az úszástudás számít, sokkal nagyobb fölénnyel nyert volna, mint amikor fordulnia kellett. Nem volt olyan erős a lába az elrugaszkodáskor, sokszor megzavarta a fal. Az aranyérméből egy kis szeletet ezért a négyszeres bajnok Darnyinak adna.

2001-ben megtartotta első helyét a fukuokai világbajnokságon, akkor is az utolsó métereken lett az övé a siker. Aztán Amerikába ment tanulni, amit már 15 évesen, az atlantai olimpia idején eltervezett. Az athéni olimpiára felkészült, döntőbe jutott, végül ötödik helyen ért célba. 200 vegyesen a negyedik lett.

A 2006-os margitszigeti Európa-bajnokságon három bronzérmével érezhette meg, milyen közönségkedvencnek lenni győzelmek nélkül. A 2008-as olimpia előtt visszavonult.

A tanulást mindig előtérbe helyezte, nemrég szerzett doktori címet a Testnevelési Egyetemen. Disszertációját az Élsportolók és a média kapcsolata a 21. században Magyarországon címmel írta.

Fotó: Nick Wilson / Getty Images Hungary