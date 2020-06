Amikor Benedek négy gólt vágott az olimpiai döntőben

A magyar tornász 1995-ben ment Amerikába, ahol megkomolyodott, mert önmagára volt utalva. Először meg akarta mutatni, nem hízott el, utána pedig azt, hogy mindenkinél jobb. Csollány Szilveszter 2000-ben aranyérmes lett a sydney-i olimpián, későbbi útkeresésekor csapos volt, most edző.

Kolonics György a sydney-i olimpián egyesben is a legjobb lett. Esélyesként készült 2008-ban ötödik olimpiájára, amikor egy edzésen rosszul lett és meghalt.

A sydney-i olimpián 24 év után lett ismét aranyérmes a férfi vízilabda-válogatott. Ez volt azon olimpián az utolsó, nyolcadik magyar aranyérem. Emellett hat ezüst és három bronz lett Magyarországé, amivel a nemzetek rangsorában a 13. helyen végzett.

Magyarország az olimpiák történetében 177 aranyérmet nyert, időrendben emlékezünk a győztesekre Hajós Alfrédtól a rövidpályás gyorskorcsolya-váltóig.

Az 1996-os atlantai olimpia csalódást jelentő negyedik helye után új kapitányt választottak a magyar vízilabda-válogatott élére. Gerendás György volt az esélyes, de végül egy Comóban dolgozó állatorvos, Kemény Dénes lett a befutó. Kemény az 1973-as junior Európa-bajnok válogatottnak a tagja volt, majd a '80-as évek végén légiós lett. Édesapjától, Ferenctől, akit az uszodában mindenki Fecsónak nevezett, kiváló korosztályokat vett át, amikor kinevezték. Neki jutott a feladat, meg kellett tanítania a csapatot nyerni.

A válogatott 1997-ben megnyerte az Európa-bajnokságot, a jugoszlávok elleni 3-2-es meccsen Kásás Tamás lőtte mindhárom gólt, és a Komjádi uszoda előtt lelkes tömeg fogadta a hazatérő csapatot. A vb-ezüstérem után – a spanyolok nyerték a döntőt – ismét aranyérem jött a firenzei Európa-bajnokságról 1999-ben, ahol Benedek Tibort éltette a csapat a vízben, aki eltiltása miatt nem lehetett ott velük a medencében. „Olyanok vagyunk, mint a cápa, ha kiesik egy fog, újabbak nőnek helyettük” – ezt a jellemzést a csapat egyik tagja, Vári Attila adta.

Az olimpiai év nem indult könnyen, mert Varga Zsolt és Molnár Tamás is autóbalesetet szenvedett, de egyikük sem sérült meg. Varga akkor a Mladost játékosa volt, és a BL-döntőben szerencséjére felírta a doppingellenőrzés előtt, hogy NeoCitránt szedett, amiről kiderült, hogy az egyik hatóanyaga rajta van a doppinglistán. Megbüntették, de ott lehetett a rajtnál, ahogy Benedek maratoni ügye is lezárult – szteroid tartalmú kenőcs miatt büntették meg –, ő is a csapat rendelkezésére állhatott.

A csapatkijelölésnél Vincze Balázs kimaradt, akkor lett szállóige, hogy nem a legjobb játékosok kellenek a legjobb csapathoz. Így nézett ki a 13 fős csapat: Kósz Zoltán, Szécsi Zoltán (kapusok), Benedek Tibor, Biros Péter, Fodor Rajmund, Kásás Tamás, Kiss Gergő, Märcz Tamás, Molnár Tamás, Steinmetz Barnabás, Székely Bulcsú, Varga Zsolt, Vári Attila. A válogatott favoritként érkezett az olimpiára, ahol nem került könnyű csoportba.

Az eredmények a következők voltak:

Magyarország - Görögország – 7-4

Magyarország - Hollandia – 16-8

Hollandia – 16-8 Magyarország - Horvátország – 7-8

Horvátország – 7-8 Magyarország - Egyesült Államok – 10-9

Egyesült Államok – 10-9 Magyarország - Jugoszlávia – 9-10

A görögök elleni első meccsen az 5-0-s vezetés után kisebb rövidzárlat jött, de 5-4 után két gyors góllal lezárták a meccset a magyarok. A védekezés kulcsfontosságú egy tornán, és azon a meccsen minden szépnek látszott, még ha a kapus, Kósz Zoltán térde nem is jött rendbe. A harmadik meccsen, a horvátokkal szemben védekezési hibák voltak, és még el is küldték piros lappal a kispadról Keményt. Mondvacsinált problémája volt a zsűrinek, a német játékvezető önmagától nem is büntetett volna, de az olasz Lonzi közbenjárt Kemény ellen.

Emiatt az Egyesült Államok elleni győztes mérkőzésen a lelátón ült, míg a jugoszlávok elleni utolsó pillanatban elszenvedett vereség idején is az elnök, Martin György irányított, vagyis hát 13 edző, ahogy Kiss Gergő találóan megfogalmazta. Kemény annyit mondott, amíg 3-4 gólt adunk az ellenfélnek, addig az ilyen típusú meccseket képtelenség megnyerni. A csoportban megszerzett harmadik hely azt is jelentette, hogy a torna egyenes kieséses szakaszát az olaszok ellen kezdi a válogatott.

Az olaszok az 1995-ös Eb-döntőben megverték a mieinket, és az 1996-os olimpia bronzmeccsén is. Utána fordult a kocka, az 1999-es Eb-elődöntőben a magyarok Olaszországban is simán nyertek (7-5). Az olaszok ezúttal veretlenül várták a meccset, a vb-győztes spanyolokat is felülmúlták a másik csoportban, így nagy önbizalommal rendelkeztek az előző meccsekről.

A magyar oldalon Kósz Zoltán pesszimista volt a csoportmeccsek után, Varga Zsolt pedig próbált lelket önteni a csapatba, amelyik a negyeddöntő előtt mulatott egy éjszakát. Mindez elsülhetett volna rosszul is, de a legjobbkor engedték ki a gőzt, mert sok mindent maguk mögött hagytak, ami csak feszélyezte őket az előző napokban.

Keménynek üzentek, ne aggódjon, és úgy írták alá:

a CSAPATOD.

Kásás Tamás nyugtázta, hogy most kezdődik az olimpia, nem kell túl korán jól játszani, és ő tényleg arra a meccsre rázta meg magát, ugyanis előtte gyenge lövőhatékonysága volt. A 8-5-ös sikerből négy találattal vette ki a részét, és az addig sokszor széteső védekezés is összeállt.

Jöhetett a visszavágás a jugoszlávoknak az elődöntőben. Ez a meccs lelkileg is nehéz volt, mert a csapatból jó néhányan 1996-ban nem tudtak a döntőbe jutni.

5-5 után Kósz kapott egy gólt, Kemény pedig a harmadik negyed elején a kapuscsere mellett döntött. Óriási kockázatot vállalt, de valahogy ki akarta billenteni a csapatot. Szécsi jól ismerte a szerb lövőket, mert a BVSC sok edzőmeccset játszott Óbecsén, a válogatott pedig arra a csapatra épült. Szécsi lényegében bemelegítés nélkül ugrott be, mégis tudta, mi következik, az utolsó negyedben három emberhátránynál is a helyén volt. Addig a rivális szinte tökéletesen használta ki a helyzeteit, a zárónegyedben viszont a legjobbak is elbizonytalanodtak.

Szécsi 6 lövésből egy gólt kapott, egészen hihetetlen 83 százalékos hatékonyságot produkált a 16 perc 16 másodperc alatt. Csak a szerbek legjobbja, Trbojevics tudott gólt lőni neki, ő egyébként ötöt hintett a meccsen, jobb kezes létére a bal oldalról találta meg a réseket a magyar kapuig. Szécsi a meccs után csak annyit mondott, mitől félt volna. A mérkőzés 5-6-ról lett 8-7.

Ezek után jöhetett a döntő, ahová a másik ágról meglepetésre az oroszok jutottak be, akik a vb-címvédő spanyolokat hosszabbításban győzték le. Nem sok olyan ihletett pillanata van a magyar vízilabdának, mint ez a döntő, mert minden a helyén volt, valójában az első negyedtől érezni lehetett, ezt a meccset a jobb képességű, jobb erőkből álló és nagyon koncentrált csapat, vagyis a magyar nyeri. A legfontosabb napon minden a helyén volt, minden bejött.

Vári Attila becsavarta

Vári Attila csavargólja egy nagyszerű szimbólum volt közvetlenül az első negyed vége előtt. Vári azt ragasztotta ki szobája falára, bajnok leszek, ha beledöglök is. Ebben az izgalommentes döntőben inkább villogni lehetett, és mindent meg lehetett mutatni a játék szépségéből. 13-6 lett a végeredmény, amikor a tizenkettedik gólt belőtte Biros Péter, Kemény azt mondta, mehetünk haza. A gólszerzők: Benedek 4, Kiss 3, Vári és Molnár 2-2, Kásás és Biros 1-1 gólt vágott.

„Egy ilyen sima meccs után csak annyit mondhatok, nem érzek többet, mint az Eb-sikernél, még nem fogtam fel, mit értünk el” – Kásás nyilatkozott így a finálé után.

A válogatott négy év múlva Athénban is nyert, akkor egy egészen más forgatókönyv szerint, hibátlanul. Akkor négyen maradtak ki a 2000-es győztesek közül.

Kósz Zoltán – A negyedik olimpiáján ért fel a csúcsra. 2004-ig volt válogatott. A 2008-as olimpián a női válogatott másodedzője volt. Az előző szezonban OSC-nél Vad Lajos munkáját segítette, előtte a BL-győztes szolnoki csapatnál is dolgozott. Pólósulija van Leányfaluban Petőváry Zsolttal.

Märcz Tamás – 2000-ben szerződött Olaszországba, és egy év kihagyással ott is játszott, arra is volt esélye, hogy az olasz válogatottal ott legyen a 2012-es olimpián. 2017 óta ő a férfi vízilabda-válogatott kapitánya, és januárban Európa-bajnoki aranyérmet nyert csapatával.

Székely Bulcsú – utánpótlásedző lett, ő vezeti a hazai szövetség utánpótlás-bizottságát.

Varga Zsolt – 2012-ig vízilabdázott, a legjobb olasz csapatokban szerepelt. A Ferencváros edzője, csapatával megnyerte a Bajnokok Ligáját tavaly.

Borítókép: Billy Stickland / Getty Images Sport