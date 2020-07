Kovács Katalin a győztes befutó után: üdv a klubban, csajok

Az 1992-es olimpia sikere után mindig esélyes volt a női kajaknégyes az aranyéremre, de a németek valahogy mindig gyorsabbak voltak. 2012-ben, a londoni olimpián aztán változott a helyzet.

Magyarország az olimpiák történetében 177 aranyérmet nyert, időrendben emlékezünk a győztesekre. Hajós Alfrédtól a rövidpályás gyorskorcsolya-váltóig.

A 2006-os szegedi vb-tarolás, és mind a kilenc aranyérem itthon tartása után a 2008-as olimpián a négyesben csak az ezüstérem jött össze a magyaroknak, mert a németek gyorsabbak voltak. A 2012-es olimpia előtti időszakban még egyértelműbbé vált a magyarok fölénye. Az olimpiát megelőző három világbajnokságot három különböző összeállítású magyar csapat nyerte meg, ami jól érzékeltette a szakág erejét és a hazai konkurenciát.

A 2009-es hajó: Kovács Katalin, Janics Natasa, Kozák Danuta, Benedek Dalma

A 2010-es összeállítás: Kovács, Janics, Csipes Tamara, Benedek

A 2011-es csapat: Szabó Gabriella, Kozák, Kovács, Benedek

Volt, amikor minimális különbséggel, volt amikor óriási fölénnyel nyertek, és a dominanciát látva ki lehetett jelenteni, a 2012-es olimpián a magyarok csak veszíthetik el az aranyat.

A hazai válogatókon kirajzolódott, hogy a 25 éves Kozák Danuta a leggyorsabb, mögötte második helyen Fazekas Krisztina végzett. Nagy meglepetést okozott, mert amikor Amerikába ment férjhez lényegében leállt, de az utolsó pillanatban adott még egy utolsó esélyt magának, hogy magyar olimpikon lehessen. 2004-ben is ott volt már a válogatott környékén, 2008-ban is, de nem sikerült neki. A 2011-es vb-n már amerikai színekben állt rajthoz, de mindezt a nemzetközi szövetség laza szabályai miatt könnyen megtehette, kötöttséggel nem járt. 32 éves volt már, és épp a férje, a korábbi kajakos, Rami Zur hitette el vele, hogy nem feltétlenül kell vb-aranyakkal véget érjen a pályafutása, és lehet még egyet előre lépni. Kaliforniában élt, nyomás nélkül készült fel, és ennek meglett a hatása.

A harmadik a hajóban az elnyűhetetlen Kovács Katalin lett, aki 31 világbajnoki arannyal vette célba a harmadik olimpiai elsőségét.

Az olimpia előtti három évben Benedek Dalma képviselte az állandóságot, a válogatókon úgy alakult a sorsa, hogy erre az olimpiára sem jutott ki, mert a negyedik beülőben Fazekas lett. Mégsem ő háborodott fel, hanem a vezérevezősnek aspiráló Paksy Tímea, aki vérlázítónak nevezte a válogatást, és a szegediek sem örültek, hogy Janics kiesett az egységből, igaz, ő érdekelt volt még két számban, míg Paksy nem lehetett olimpikon. Az elsőre helyre ugyanis Szabó Gabriella ült, a kapitány mellette állt ki, őt favorizálta.

Miután kijelölték a csapatot, jött a hidegzuhany

A négyes úgy ment az olimpiát megelőző zágrábi Európa-bajnokságra, hogy az volt az első közös versenyük, és a harmadikok lettek. Ettől az érintettek nem pánikoltak, mert bíztak abban, ha tudnak közösen készülni, akkor annak meglesz az eredménye. A bronzérem ugyanakkor azt tudatosította, a korábbi eredmények semmit nem jelentenek egy olimpiára nézve, mert arra minden nemzet kettőzött erővel készül.

Kozák a négyes mellett persze készült az egyesre, Kovács a párosra, a másik két csapattagnak ez volt az egyetlen száma Londonban. A négyes azonnal a döntőbe került, mert megnyerte előfutamát, de a németek és a fehéroroszok is jobb idővel rendelkeztek. A döntőben kellett megmutatni, hogy az előfutam csak bemelegítés volt, és hogy téthelyzetben ez a legjobb négyes.

A döntőben a magyaroknál hajszállal jobban indultak a németek, a kettes pályán a fehéroroszok pedig nagyon jól mentek. Féltávnál vezettek is, de nem sokáig, mert a mieink erősítettek, és ami eddig oly sokszor nem sikerült, most valóság lett. Ezt a tempót nem tudták tartani a riválisok, és a cél felé közeledve már meg lehetett nyugodni, nem lehet a magyar hajót utolérni.

A kajaknégyes 2012-es győzelme

Magyarország – 1:30,827

Németország – 1:31,298

Lengyelország – 1:32,400

Szabó úgy emlékezett vissza, hogy azon a napon ki sem hajtotta magát teljesen, még bőven volt ereje a célbaérkezés után is. Ő az első, kölyökverseny szerzett aranyérmét is féltve őrizgette, és arra a pillanatra vágyott, amikor egy olimpiai aranyat simogat ugyanolyan szenvedéllyel. Kozák már száz méter után érezte, hogy annyira jól mennek, hogy nem lehetnek másodikok.

„Rami pozitív hangja, a határozottsága és a szuggesztivitása mindig nyomott felfelé, nekem ez hiányzott Magyarországon. Nélküle száz százalék, hogy nem tartanék itt. Elmondhatom: engem a szerelem tett olimpiai bajnokká” – örült Fazekas Krisztina, és mondott köszönetet edzőférjének.

Kovács Katalin azzal kezdte a döntő után, hogy ez a harmadik aranya, de nem mondhatja azt, hogy ennek örül a legjobban. 2004-ben és 2008-ban párosban lett bajnok, a négyessel most először állhatott a dobogó tetejére. Kovács így értékelt a futam után.

„Benne voltam eddig 2000-től három ezüstérmes négyesben, most végre sikerült nyerni, egy kicsit untam is már a második helyeket. Nehéz megmondani miért sikerült most, és korábban miért nem. A rajtnál szinte tökéletesen eljöttünk, ezt egy jó, győzelmi jelnek értékeltem. Az utolsó kétszáz méteren pedig azt éreztem, ezt már nem veheti el tőlünk senki. Az élet apró örömeinek is szenvedélyesen tudok örülni, nemhogy még egy olimpiai aranynak. A végén azt mondtam, üdv a klubban, csajok.”

Kovács 2013-ban még világbajnok lett ötszáz párosban Janiccsal, majd édesanya lett, és megpróbálta a 2016-os riói részvételt, de már nem jutott ki.

(Borítókép: Szabó Gabriella, Kozák Danuta, Kovács Katalin, Fazekas Krisztina versenyez a londoni nyári olimpia női kajaknégyes 500 méteres döntőjében 2012. augusztus 8-án. Fotó: Huszti István / Index)