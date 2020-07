Kozák egy kicsit pánikolt a rajt előtt, de a hajrában más dimenzióban evezett

Kozák Danuta a 2008-as pekingi, olimpiai ezüstérem után minden nap azért dolgozott, hogy egyesben is a legjobb legyen. A kajakos a döntő utolsó 100 méterén egy másik dimenzióban evezett, mint a riválisa, és csapásról csapásra nőtt az előnye.

„Vannak 10 éves kislányok, akik egy álommal mennek a vízitelepre: olimpiai bajnokok szeretnének lenni. Én nem így mentem le”

– Kozák Danuta mesélt így a kezdetekről.

Danuta édesapja kenuzott, Lengyelországban járt egyetemre, ahol megismerkedett édesanyjával. Egy hercegnő nyomán nevezték el így, itthon először az újságok Danusának, Danusiának írták.

Édesanyja először az MTK-hoz szerette volna beiratni, de a KSI-be került 1997-ben, ahol Jancsó József volt az első edzője. 2002-ben már az ifjúsági Európa-bajnokságon indult Szakállas Évával, akivel lekésték az ötszázas finálé rajtját, így csak ezren tudtak nyerni. Egy év múlva Japánban rendezték az ifjúsági világbajnokságot, akkor már egyéniben és párosban is győztes volt, és a 2007-es vb-csapatban már helyet követelt magának. Edzője, Simon Miklós futballhasonlattal érzékeltette tehetségét: a futballisták közt brazil lenne. Nem nagy termetű, de olyan speciális technikával evez, amivel megelőzi a nála magasabbakat, erősebbeket. Egyedül az önbizalmával akadnak gondok, mondta Simon, fejleszteni kell, és akkor még eredményesebb lehet.

Kozák a 2008-as olimpiára már kijutott, és az ezüstérmes négyes tagja volt. Arra az olimpiára saját bevallása szerint éppen csak beesett, de az ezüst után már rögtön arra készült, hogy Londonból majd arannyal távozhasson, és minden nap azért edzett.

Már az olimpia eljött Fábiánné Rozsnyói Katalintól, és az olimpia edzőt keresett. Csipes Ferenc csoportjába került, és 2009-ben világbajnok lett párosban és négyesben is. Kovács Katalint szintén Csipes készítette fel, vele 2011-ig nem bírt. A szegedi világbajnokság előtt viszont már legyőzte, ezért egyesben ő indulhatott, és lett ezüstérmes. Akkor a német Nicole Reinhardt előzte meg. Az olimpia előtti Európa-bajnokságon második lett, ezért abszolút favoritnak nem lehetett tekinteni, de aki a magyar válogatókon sikeres, az egy olimpián is jó eséllyel éremre számíthat.

Az előfutamát megnyerte, a dél-afrikai Brigitte Hartley (Almási Nándor tanítványa) és az olasz Jozefa Idem előtt. Az elődöntőben a dán Hansen előtt érkezett be első helyen, de ennél lényegesen fontosabb volt, hogy Kozák a másik két elődöntő győztesénél hét tizeddel valamint másfél másodperccel volt gyorsabb.

„Ez a győzelem egy kicsit az ellenfeleknek is szólt. Bár nem volt muszáj nyernem, az önbizalmamnak jót tett a siker. Egy kicsit zavart a szél és a hideg, otthon, a kánikulában nem tudtunk felkészülni ezekre a körülményekre” – nyilatkozta az elődöntő után. Kisebb meglepetésre, az olimpia előtt hat héttel Európa-bajnok német Wagner nem jutott be a döntőbe, ami még inkább növelte a magyar versenyző esélyeit, hiszen egy veszélyes riválissal kevesebb lett.

Kozák tagja volt az olimpiai aranyérmet szerző négyesnek is, és az önbizalmának jót tett a siker, nem véletlenül mondta a befutó után, hogy szétharap mindenkit két nap múlva az egyes döntőjében. Tartotta a szavát.

A hatos pályát kapta, és nem rajtolt a legjobban, a brit Rachel Cawthorne jobban megindította mellette a hajóját. A kettesen a címvédő Inna Oszipenko azonban száz méter után megmutatta, hogy ő lesz a kihívója a magyar versenyzőnek, féltávnál már látszott, más nem szólhat bele a különversenyükbe. Kozák 350 méternél érte utol a riválisát, és a hátralévő métereken teljesen más dimenzióban evezve, a cél felé közeledve folyamatosan nőtt az előnye. Oszipenko egyre görcsösebbé vált, míg Kozák jellegzetes mozgása végig tele volt erővel, és majdnem egy teljes hajóval nyert.

Kozák Danuta aranyérmes hajrája

Kozák Danuta – 1:51,456 Inna Oszipenko – 1:52,685 Brigitte Hartley – 1:52,923

"Nem nézelődtem, tudtam, hogy a rajt után, ha páran el is mennek, a végén megfoghatom őket, mert az utolsó métereket jobban bírom. A rajtom nem volt tökéletes, de nem foglalkoztam vele, mert úgy gondoltam, volt már rosszabb is, megyek tovább. Azt hallottam, hogy nagy a morajlás, de azt egészen a célig nem tudtam, hogy ez nekem szól" - mondta a döntő után a parton.

Egy kicsit bepánikolt, amikor a rajtvonalhoz evezett, de pozitív dolgokra gondolt, apróságok mellett többek közt arra is, hogy a négyessel már nyert, ezért nagy baja nem lehet, mert olimpiai bajnok, az alapvető célt már teljesítette.

„Az is előjött bennem, hogy a hazai válogató erősebb volt, mint ez a verseny, és ha azt megnyertem, olyan riválisokkal szemben, akik már nyertek Eb-t és vb-t jó sokszor, akkor ezt is meg tudom csinálni. A bennem lévő stressz így az egészséges mértékre szorult vissza. És a verseny igazolta: ez tényleg egy gyengébb verseny volt, mint a hazai válogató. Komolyan mondom. Nagyobb fölénnyel is nyertem, mint otthon Fazekas Kriszta előtt. Még csak ki sem adtam magamból mindent" - mondta.

Simon Miklós, aki a brit csapatot készítette fel az olimpiára, csak annyi mondott: nem is brazil a technikája, hanem inkább olyan, mint Messié.

Borítókép: Az aranyérmes Kozák Danuta versenyez a 2012-es londoni nyári olimpia női kajak egyes 500 méteres számának döntőjében a Dorney falu melletti Eton Dorney evezőspályán 2012. augusztus 9-én. MTI Fotó: Kovács Tamás