A Zug mellett működő OYM sportkomplexum több mint tíz sportágnak ad otthont. A vállalat rendkívül integrált stratégiát alkalmaz, amely egyedi a sportban nemcsak svájci, hanem világszinten is. Helyszíni riportunk során Florian Zimmermannt, az OYM marketing- és üzletfejlesztési igazgatóját kérdeztük.

Az OYM nevű svájci sportkomplexum több mint tíz sportágnak ad otthont, ezek között akad, amelyik akadémiát vagy módszertani központot üzemeltet itt. A kezdeményezés rendkívül egyedi, és példát mutathat az integrált sportgazdasági gondolkodásra is.

A projekt először akkor került elő, amikor az Index interjút készített Ingo Meckesszel, a Svájci Kézilabda-szövetség sportigazgatójával. Ebben a sportvezető kiemelte, hogy akadémiai képzésük a sportfoglalkozásokkal, valamint a tanulmányokkal kapcsolatban is egy létesítményben valósul meg, a Zug melletti Chamban.

Infrastrukturális projektből szolgáltatás

A létesítmény recepcióján Florian Zimmermann, az OYM marketing- és üzletfejlesztési igazgatója fogad.

„Az OYM a helyi jégkorongcsapat, az EV Zug infrastrukturális projektjeként indult” – meséli, hozzátéve, hogy a vállalat tulajdonosának és megálmodójának, Hans Peter Strebelnek az volt az elképzelése, hogy a beruházással a svájci sportot még magasabb szintre emelik.

Ehhez azonban nem elég, ha megvan az infrastruktúra, hanem a létesítményt megtöltő tartalomnak is a profizmust kell tükröznie.

Így vált a kezdeményezés szolgáltatássá. Ezt fejezi ki az OYM négy fő kompetenciája is, amelyek az alábbiak:

sportolói edzésmunka,

sportolói egészségmenedzsment,

táplálkozás,

kutatás-fejlesztés.

Zimmermann azt is kiemeli, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a sport tudományos hátterére, amiben komoly fejlesztői és kutatói csapat van segítségükre. Az üzletember elmondása szerint a jégkoronggal kezdődött minden, majd ezt követték az olyan téli sportok, mint a síakrobatika, az alpesi síelés és a snowboard. Ma viszont már több sportágnak is otthont ad az OYM, köztük a bobnak, a vívásnak, a floorballnak, a golfnak és a röplabdának.

A négy fő kompetencia mellett a sportágspecifikus edzésmunka szintén az OYM létesítményein belül valósul meg. A sportcsarnokban – amelyet több csapat is használ – a pálya vonalai ki- és bekapcsolhatók, a padló alatti LED-világítás segítségével sportágak szerint variálhatók.

Pálya alatti led fények

Ezeken kívül a kézilabda és a rövidpályás gyorskorcsolya kiemelt területnek számít, hiszen előbbi esetében itt működik a központi akadémia, míg utóbbi módszertani központjának számít a létesítmény. A rövidpályás gyorskorcsolyáról Zimmermann elmondta: nagy felelősséggel jár ez a szerep, a sportágban, bár még kicsinek számít Svájcban, nagy potenciál van.

Sokat számít a sportban meglévő know-how, ezekre építünk

– mutat rá az üzletember, aki szerint a téli sportokban meglévő tapasztalataikra építhetnek ebben az esetben is.

Zimmermann hozzátette: rövid távon több sportágat is próbálnak fejleszteni, az egyik ilyen a kosárlabda, amelynél viszont sokkal többet kell befektetni, mert kevesebb meglévő tudásból tudnak meríteni. Ennek egyik nehezítő tényezője, hogy a tudományos háttér, benne a kutatókkal nagyon specializált egy-egy területre, ezért a kutatás-fejlesztésre több időt és erőforrást kell fordítani. A különbséget azonban pont ez jelentheti.

Minden sportolót egyénileg kell fejleszteni

„A jelmondatunk az, hogy a sportolókban lévő potenciált maximalizáljuk. Azon dolgozunk, hogy minden egyes sportolóból kihozzuk a lehető legjobb teljesítményt” – fogalmaz Zimmermann, utalva ezzel arra, hogy a sport azért is nagyon nehéz üzletág, mert a győztes mindent visz.

A tökéletes sportolói fejlődéshez meglátása szerint a már említett négy fő kompetenciára van szükség. A táplálkozás kapcsán az üzletember elmondja:

saját recept alapján készítenek speciális ételeket a sportolóknak, emellett különböző, saját készítésű étrend-kiegészítőket is gyártanak.

Az étkező, ahova a sportolók is járnak, rendkívül fejlett technológiával rendelkezik. Az ételek mellett föl van tüntetve, hogy mennyi kalóriát, emellett hány gramm sót, fehérjét vagy zsírt tartalmaznak. A jövőben lesz egy műszer is, amely a kiszedett mennyiségnél mutatja ki ugyanezt, és a sportoló egyéni tápanyagigényekkel kapcsolatos adatai alapján jelzi, ha az ajánlott mennyiségnél többre vagy kevesebbre lenne szüksége valamiből.

A kutatás-fejlesztés szintén kiemelt terület, ennek alapja, hogy a csapatsportok esetében is mindenkit egyénileg kezelnek. Ez egyéni edzésmunkát jelent, amit az egyes játékosok adottságaihoz igazítanak.

Külön kell kezelni a játékosokat, nem lehet ugyanazt az edzésmunkát elvégeztetni mindenkivel

– vélekedik Zimmermann, aki azonban fölhívja arra is a figyelmet, hogy ennek kivitelezésére nagy humán erőforrásra van szükség, pontosan az egyéni fejlesztés miatt. Jelenleg 75 munkatársat foglalkoztat a vállalat: ők tudományos, operatív, informatikai és üzletfejlesztési területen tevékenykednek.

Az üzletember hozzátette: az intézmény keretein belül 16 évesen kezdenek foglalkozni a fiatalokkal, mert az itt megszokott intenzitással és módszertannal működő edzésmunkát korábban nem szabad elvégeztetni velük.

Sport és oktatás egyszerre

A kettős karrierépítés a Mocsai Lajossal korábban Svédországban készített interjúink során is előkerült. Svájcban ez a szemlélet szintén jelen van, amiről Ingo Meckes után most Florian Zimmermannt is megkérdezzük.

Az OYM saját oktatási intézményt is üzemeltet. A fiatalok fókusza összességében ugyan a sporton van, viszont az ehhez igazított tanrendben tanulnak, és jutnak el végül az érettségiig.

A tanárok gyakorlatilag coachként funkcionálnak

– meséli nekünk az üzletember, aki betekintést nyújt az oktatási részleg, az OYM College munkájába is. A frontális oktatásnak nyoma sincs, szinte minden fiatal mellett ott van egy tanár, mások pedig 3-4 fős, kis csoportos foglalkozásokon vesznek részt.

Zimmermann megemlíti azt is, hogy az OYM a Luzerni Alkalmazott Tudományi és Művészeti Egyetemmel együttműködésben szakedzői és sportmenedzsmenttel foglalkozó továbbképzéseket (Sportspreneur) is indított, és

az ezeket elvégző fiatal sportolók később, akár a sportkarrierjük befejezése után is jelentkezhetnek mesterképzésre a végzettséggel.

Az üzleti sikeresség nem egyenlő a profittal

Az üzletembert kérdeztük arról is, hogy egy ilyen komplex létesítmény fenntartása és fejlesztése pénzügyileg megtérülő-e. Zimmermann ezzel kapcsolatban elmondja, hogy az OYM alapvetően tudományos alapokon nyugvó, magánkézben lévő sportkomplexum.

Nem úgy fogalmaznék, hogy veszteséget termelünk, hanem úgy, hogy befektetünk

– mondja az üzletember, aki szerint ha a sportba fektet be az ember, akkor a kezdetekben nem szabad a profitra fókuszálni. Zimmermann rámutat: a sportszervezeteknek nem csupán gazdasági, hanem társadalmi felelősségük is van.

Zimmermann hangsúlyozza, hogy minél többet szeretnének együtt dolgozni a különböző sportszövetségekkel és az egyes sportolókkal. A sportágak közötti folyamatos interakció és információcsere pedig gyakorlatilag

a svájci sport Szilícium-völgyévé teszik az intézményt.

Az üzletember ugyanakkor kiemeli, hogy egy rendkívül fiatal kezdeményezésről van szó, és sokat kell még fejlődniük.

„Nem teheted gyorssá a történelmet” – fogalmaz Zimmermann, aki szerint a vállalat történelme igenis sokat számít. Mindezek tükrében különösen figyelemre méltó, hogy a Bayern München és a Borussia Dortmund, valamint NHL-es jégkorong- és angol futballcsapatok képviselői is jártak már tanulmányúton a svájci sportkomplexumban. Európa keleti feléből, köztük Magyarországról azonban Florian Zimmermann szerint egyelőre még nem érkezett semmilyen megkeresésük.

(Borítókép: Az OYM multifunkcionális sportkomplexum. Fotó: OYM)