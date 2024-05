Új szerepben lépett színre az elmúlt 10 év legeredményesebb magyar hosszútávfutója

Csere Gáspár, az elmúlt 10 év legeredményesebb magyar hosszútávfutója az Indexnek elmondta: bár az ötlet három éve pattant ki a cég vezetőinek fejéből, a közös együttműködésük két évre tekint vissza.

„A tervezési fázisban volt egy nulladik pontunk, amikor arról beszélgettünk, hogy milyen preferenciák mellett indulunk el. Én huszonöt éves futós tapasztalatomra hagyatkoztam, amelyből tizenöt év az válogatott szint, és több mint száz cipőt használtam közben, lehet, még a kétszázhoz is közelebbi ez a szám.”

Elmondtam, hogy szerintem milyen egy jó futócipő, persze alaposan utána olvastam a legújabb szakirodalomnak is, mert akár a legutóbbi tíz évet tekintve is rengeteg minden változott a futócipők minőségében. Illetve vittem magammal párat a sajátjaim közül, hogy gyakorlati példán is bemutassam, melyiknek mi a pozitív tulajdonsága, amit mi is emeljünk át, illetve esetleg mik azok a gyenge pontok, amiket pedig lehetőség szerint kerüljünk el.