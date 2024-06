Az év egyik legfontosabb versenyének, a nyári olimpiának Párizs ad majd otthont. A világ egyik legnagyobb, a francia ESSCA School of Management International magyarországi kampusza – a sporttal és a vezetői készséggel kapcsolatban szervezett beszélgetést a napokban, amelynek jelenlévői szerint a sport nagyon sok hozzáadott értékkel bír a résztvevők számára. A beszélgetés központi témája is ehhez volt köthető, az esemény résztvevői arról is értekeztek, hogy milyen szerepe van a sportnak a vezetői készségek kialakulásában.