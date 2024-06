Ennyit költenek a magyarok legkedveltebb szabadidős sporttevékenységükre

A futás továbbra is az egyik legnépszerűbb szabadidősport idehaza: a 18–59 évesek 16 százaléka fut rendszeresen. Bár nagyrészt pont az egyszerűségének köszönheti a népszerűségét ez a sportág, a futásban is nagy szerepet kapnak az anyagiak. Egy friss kutatás szerint egy futó átlagosan 32 ezer forintot költött az utóbbi egy évben futóruházatra és majd' ugyanennyit kiegészítőkre.

Továbbra is töretlen idehaza a futás mint szabadidősport népszerűsége, bár a futási szokások némileg változtak évről évre. Árulkodó ráadásul a futószenvedélyről, hogy versenyrészvételre még a tavalyi évhez képest is többet, már 42 ezer forintot áldoztak a futásrajongók – derül ki az NN Biztosító évente megismételt kutatásának legújabb felméréséből, amelynek köszönhetően összehasonlíthatjuk az előző évek adatait.

Az utóbbi hat évben 23 és 16 százalék között ingadozott azok aránya a 18–59 évesek körében, akik valamilyen rendszerességgel futnak szabadidejükben. A pandémia időszakában érte el az eddigi csúcsot a futók aránya: akkor a megkérdezettek 23 százaléka mondta, hogy futással igyekszik megmozgatni magát a korlátozások közepette.

Ehhez képest mostanra némileg csökkent az arányuk 16 százalékra, akiknek egyharmada sorolja magát a rendszeres futók közé, és 43 százalékuk alkalmi futónak tartja magát.

Bár legtöbben azért választják a futást, mert ez az egyik legegyszerűbb sport, mégis komoly összegeket fordítunk rá. Ebben a tekintetben a futás iránti szenvedély még tovább erősödött az utóbbi évben, hiszen míg

tavaly egy futó átlagosan 86 ezer forintot költött évente erre a hobbijára, addig idén ez az összeg már ötödével magasabb, és meghaladja a 105 ezer forintot. Figyelemre méltó ugyanakkor a futóbüdzsé összetételének változása.

A kutatás kimutatta, hogy egy futó átlagosan 32 ezer forintot költ sportruházatra (például futócipő, aláöltöző). Ugyanakkor tavalyhoz képest kevesebben vásárolnak új cipőt vagy ruhát: idén 13 százalékkal kevesebben vettek vagy vesznek például új futócipőt, és a futók közel fele mondta, hogy inkább addig nyúzza a cipőt, amíg le nem kopik a lábáról.

Bár szinte ugyanannyit költünk futóruhára idén, mint tavaly, az inflációt is számításba véve aránylag már jóval kevesebbet áldozunk erre a célra. Eközben, ami a sportkiegészítőket (okosóra, applikáció) illeti, a tavalyi 29 ezer forintról 31 500 forintra nőtt az átlagos költés.

Ezzel szemben a versenyrészvételről úgy tűnik, nem hajlandóak lemondani a hobbifutók.

Nevezési díjakra átlag 42 ezer forintot költ a futótársadalom, míg tavaly ez az összeg még csak 25 ezer forint volt,

ami még az inflációt figyelembe véve is jelzi a versenyek növekvő népszerűségét.

A kutatás tanúsága szerint 2020 óta négy év alatt megháromszorozódott azok aránya, akik alkalmanként 5–10 kilométert lefutnak (33 százalék), és megnégyszereződött azok aránya (8 százalék), akik 10 kilométernél is többet lenyomnak egy-egy edzés alkalmával.

Ami a motivációt illeti: továbbra is leginkább az egészségmegőrzés és edzettség miatt futunk (74 százalék), bár a feltöltődés és szórakozás miatt is választjuk ezt a sportot (65 százalék), és természetesen a fogyás is sokunk számára cél (40 százalék).

A futás ellenben legalább annyira szól a testünkről, mint a lelkünkről. Nem véletlen ezért, hogy magas azok aránya, akik lelki egészségük védelmében választják ezt a sportágat: stresszoldás (29 százalék) vagy a lelki egyensúly fenntartása, a depresszió elkerülése vagy kezelése céljából (26 százalék), vagy egyszerűen csak hogy kiszabaduljunk a hétköznapok mókuskerekéből (26 százalék).

Aki elkezd futni, annak ez a sport gyorsan a szenvedélyévé válik. A kutatásban megkérdezett futók 36 százaléka állította, hogy többet és/vagy gyakrabban fut idén, mint 2023-ban, míg csak 22 százalék fut kevesebbet, mint előtte. Emellett a futóversenyre járók elszántsága is folyamatosan nő: míg tavaly a megkérdezettek negyede mondta, hogy részt vesz versenyeken, addig idén már minden harmadik válaszolta ezt.

A futás szenvedéllyé válását még az is bizonyítja, hogy az egyre hosszabb ideje futók aránya szintén emelkedett tavalyhoz képest: míg 2023-ban 47 százalék futott több mint 3 éve, idén már 59 százalék sorolta magát ide.

„A futás a hosszú távról, tudatosságról, az egészségmegóvásról szól, biztosítóként pedig nem lehet fontosabb üzenetünk ennél: tűzz ki magad elé jó célokat, és lépésről lépésre, elkötelezetten és tudatosan valósítsd meg azokat. Ezért nem véletlen, hogy már tíz éve állunk Magyarország legnagyobb és legkülönlegesebb futóeseménye, az NN Ultrabalaton mellett. Ezzel is szeretnénk minél több embert motiválni, hogy aktív életmóddal tegyen saját egészségéért” – mondta Holló Bence, a biztosító elnök-vezérigazgatója.