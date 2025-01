Hogyan lehet aktívabbá tenni az iskolásokat?

A 2022–2023-as mérések alapján a magyar gyerekek egynegyede túlsúlyos vagy elhízott, és a fiatalok állóképessége már ötödik osztálytól kezdve folyamatosan romlik. Ezen kedvezőtlen tendenciákra válaszul a Magyar Diáksport-szövetség (MDSZ) 2021-ben elindította az Aktív Iskola-programot, amelynek célja az iskolai sport és mozgás bevezetése a diákok életébe.

A kerekasztal beszélgetésen részt vett Miklósa Erika operaénekes, Horváth Magyary Voljc Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója, illetve Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Zrt. kommunikációs és PR vezetője.

A pedagógusokat Róthné Tarsoly Anita, az Aba Sámuel Általános Iskola intézményvezetője, Varga Tamás, a Diószegi Lajos Általános Iskola intézményvezetője és testnevelője, Kókai Dávid, intézményvezető és testnevelő, a Szent Imre Katolikus Általános Iskolából, valamint Horváth Dániel testnevelő képviselte.

Ezenkívül a Magyar Diáksport-szövetséget (MDSZ) Balogh Gábor, MDSZ elnök, Kaj Mónika, az Aktív Iskola program szakmai vezetője és Kälbli Katalin, az Aktív Iskola-program szakértője képviselte.

Balogh Gábor hangsúlyozta, hogy a program sikere az elkötelezett pedagógusok munkájának is köszönhető, hiszen oktatók és testnevelők aktív részvétele nélkül a program nem érhetett volna el ilyen eredményeket, megemlítették azt is,hogy egy-egy tanár nagyon fontos szerepet játszhat a diákok életében.

Szóba került az is, miféle módokat lehet alkalmazni hogy a diákok motivációja az iskolán túl, a magánéletükre, felnőtt korukra is kiterjedjen. Természetesen az előbb megemlített pedagógusok kulcsszerepét hangsúlyozták, kiemelve, hogy megfelelő nehézségű feladatokat kell adni a gyerekeknek, amelyek elég nagy kihívást jelentenek azonban nem teljesíthetetlenek, így sikert éreznek. Hozzáadtak, hogy a sport aktivitások hatására a diákok versenyszelleme az önbizalmukkal együtt megnőtt, így voltaképp a kezdeti iskolai mindennapi mozgás által bevezetett rendszert a diákok életének szerves részéve válik, és maguktól is elkezdenek majd mozogni. Meg is említették, hogy a fokozott mozgás a diákok iskolai teljesítményére is pozitív hatással van.

Ezenkívül a jelenlévők egyetértettek, hogy ennek a folyamatnak az egyik legfőbb mozgatórugója a szülők által nyújtott támogatás is, és az hogy saját életmódjukkal is példát mutassanak a gyerekeiknek. Ezt elősegítve például az egyik iskolában apufoci-program is indult, azonban hozzátették, hogy a legtöbb ilyen programon leginkább ugyanazon szülők vesznek részt. A cél az lenne, hogy a diákok egészséges életmódot sajátítsanak el, amely hosszú távon javítja az életminőségüket és a várható élettartamukat is.

Azonban nem csak a mozgás bevezetése fontos, a táplálkozás is jelentős szerepet játszik az egészséges életmód kialakításában, egyes intézmények az egészséges táplálkozásra helyezik a hangsúlyt az uzsonnák szabályozásával. A Varga Tamás vezette Diószegi Lajos Általános Iskolában például az üdítőitalok és előre csomagolt nassolni valók fogyasztása az intézményben nem megengedett, cserébe biztosítanak vizet és egy darab szezonban lévő gyümölcsöt minden nap az összes diák számára.

A beszélgetésen elhangzottak alapján az Aktív Iskola-programhoz csatlakozó intézményekben tanuló diákok már az első tanév során kimutatható eredményeket hozott. Az iskolákban a WHO által javasolt napi 60 perces mozgást a diákok 50 százaléka teljesíti, miközben a hazai és nemzetközi átlag csupán 20 százalék. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy az iskolákban sportköröket, sportfesztiválokat és aktív közlekedést népszerűsítő kezdeményezéseket vezettek be. 2023-ban 289 iskola alakított sportköröket, amelyekben 92 ezer gyerek vett részt, és 273 iskolában szerveztek diák sportfesztiválokat, amelyek több mint 87 ezer diákot mozgattak meg.

A 2023-as adatok szerint az Aktív Iskola-programhoz csatlakozott diákok eredményei kezdetben kedvezőtlenebbek voltak az országos átlagnál, de a 2024-es mérési adatok már egyértelmű pozitív változást mutattak. Az Aktív Iskolák tanulói fittségi szintje nőtt, ez jelentős javulás az egészségükre nézve is.

A program sikeréhez jelentős közéleti támogatás is hozzájárult. Az aktív iskolák patrónus programjában Miklósa Erika operaénekes és Gulyás Michelle olimpiai öttusázó is egy-egy iskolát pártfogolnak. Balogh Gábor elmesélte, hogy Gulyás Michelle 18. kerületi, gyógypedagógiával foglalkozó iskolát választott, valamint hogy ő majd maga után egy újabb patrónust fog választani, így kívánják folytatni a programot.