Mérnöki áttörések, amik a Formula-1 csúcsára vezettek

A Formula-1, ahol a tized-, sőt századmásodpercek is számítanak, mindig is kulcsfontosságú volt és lesz a technológiai háttér. Az autósport kirakat-versenysorozata mindig élen járt az iparági fejlesztésekben, innovációkban, és ott, ahol az elméleti, valamint gyakorlati rész között megvan a kellő összhang, hatékonyság, akkor mindez eredményességgel is társul.