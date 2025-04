Világbajnokokkal népszerűsítik a sportolást a magyar fiatalok körében

Rakonczay Gábor hatszoros óceánátkelő hajós, Monspart Sarolta tájfutó világbajnok és Schirilla György szupermaratonista hihetetlen teljesítményére is kitérnek a most indított Nagy Sportteszt Diákoknak országos online vetélkedő kérdései.

A DUE Médiahálózat által indított játék a sportot és az egészséges életmódot népszerűsíti, kiemelve, hogy a rendszeres testedzés mentális jólétet is okoz. Siklósi Gergely hadnagy, olimpiai bajnok párbajtőröző szerint a tanulást nagyban segíti az állandó mozgás, és többek között a sportnak tulajdonítja, hogy a szóbeli érettségi vizsgája minden tantárgyból százszázalékos lett.

A mai világban a fiatalok egyre inkább a digitális eszközök és a technológia bűvöletében élnek, ami gyakran a fizikai aktivitás háttérbe szorulásához vezet. Azonban a rendszeres mozgás és sportolás kulcsfontosságú az egészséges életmód kialakításában. A gyerekek számára meghatározó, hogy már korán kialakuljon bennük a sport szeretete. Az egészséges testmozgás nemcsak a fizikai erőnlétet javítja, hanem a mentális jólétre is kedvező hatással van, ezt vallja Siklósi Gergely olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar párbajtőrvívó is.

Saját tapasztalat alapján mondom, hogy aki sportol, annak könnyebben megy a tanulás. Ha a testem edzem, az agyam is edzetté válik. Amikor a tanulásról volt szó, sosem voltam a szorgalmamról híres, de a sport és a jó időbeosztás segített. Így sikerült elérnem, hogy a szóbeli érettségim minden tantárgyból százszázalékos legyen

– fogalmazott Siklósi Gergely olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar párbajtőrvívó.

A Nagy Sportteszt Diákoknak online vetélkedő résztvevői játékos módon ismerkedhetnek meg a sportokkal, azok kialakulásával és fontosságával. A vetélkedő során kiemelt szerepet kap a közösségi sport, amely mindenki számára elérhető, függetlenül a sportolói képességektől, hiszen ennek célja legtöbbször nem a versenyzés, hanem a közösségi élmény és a rendszeres mozgás.

A fiatalok megismerkedhetnek olyan sportágakkal, mint a futás, kerékpározás, úszás, túrázás, vagy éppen a csapatsportok, mint a labdarúgás, a kosárlabda és a kézilabda.

A teszt kitér számos magyar egykori és jelenlegi sportoló nagyságra, így kérdés vonatkozik Lubics Szilvia amatőr hosszútávfutó és ultramaratonista, az Ultrabalaton és a Spartathlon többszörös győztese, Szőnyi Ferenc triatlonista, ultrafutó, ironman, összetett ultratriatlon világbajnok, Schirilla György magyar szupermaratonista, Rakonczay Gábor magyar evezős, kétszeres Guinness világrekorder és hatszoros óceánátkelő hajós, Monspart Sarolta Nemzet Sportolója címmel kitüntetett tájfutó világbajnok, Béres Alexandra magyar, Európa- illetve világbajnok fitnesz versenyző és Szalai Ádám válogatott labdarúgó életére is.

Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára örömét fejezte ki a sportteszttel kapcsolatban, majd kiemelte, hogy az „segít minél többekhez eljuttatni a sport hívó szavát, és a kitöltők számára lehetőséget teremt arra, hogy automatikusan csatlakozzanak a Sportoló Nemzet Programhoz és éljenek a vele járó előnyökkel”.

A teszt első fordulós kérdéssorát bárki kitöltheti május 8-ig a nagydiaktesztek.hu-n vagy a Nagy Diák Tesztek applikáción keresztül, azonban a második fordulóban csak a 14–20 év közötti fiatalok vehetnek részt. Az online teszt kitöltői közül a legjobb eredményt elérő ezer játékos jut be a személyes részvételű középdöntőbe, amit május 23-án Budapesten, az újpesti UP Rendezvénytérben rendeznek meg. Itt zajlik majd az országos játék döntője is, ahová a középdöntőből a legjobb tíz játékos jut be. Ők egy izgalmas tévés kvízben mérhetik össze tudásukat és szállhatnak versenybe a fődíjakért: egy görög tengerparti utazásért, egy szuper MTB kerékpárért, vagy egy értékes sportszercsomagért.