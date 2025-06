Töretlen itthon a népszerűsége, de a spórolás már a szabadidős futókat is utolérte

A futás továbbra is az egyik legnépszerűbb szabadidősport Magyarországon: megelőzi a kondizást, az úszást, sőt még a focit is. A 18–59 évesek körében minden ötödik felnőtt rendszeresen fut, népszerűségét pedig nem csupán az egyszerűségének köszönheti a sportág, hanem hogy viszonylag alacsony költséggel jár. A spórolás azonban már a futókat is utolérte, hiszen míg tavaly 105 ezer forintot költött egy átlagos futó a ruházatra, kiegészítőkre és nevezési díjakra, addig idénre ezt 98 500 forintra vágták vissza.

Töretlen népszerűségnek örvend a futás mint szabadidősport idehaza. Az NN Biztosító friss kutatásából kiderült, hogy a 18–59 éves internetezők 69 százaléka űz valamilyen szabadidősportot, a leggyakrabban választott mozgásforma pedig nem más, mint a futás (21 százalék), ezt követi az edzőtermi edzés (17 százalék), majd az úszás (12 százalék), míg a labdarúgást csupán a válaszadók 10 százaléka gyakorolja.

Ami a szokásokat illeti, a futók negyede tekinti magát rendszeres futónak – ez az arány némi visszaesést mutat a tavaly mért 30 százalékhoz képest. A válaszadók 44 százaléka inkább alkalmi futónak vallja magát, míg minden harmadik „újrakezdőnek” számít, vagyis korábban rendszeresen sportolt, majd valamilyen okból abbahagyta, de most újból felvette a futócipőt.

Az aktív futók átlagosan 2,6 éve űzik ezt a sportot, 41 százalékuknak pedig már legalább három éve szenvedélye ez a sport. Ami a gyakoriságot illeti, a kocogók közel fele hetente legalább két alkalommal indul neki a kitűzött távnak, egynegyedük hetente egyszer, az átlagos táv pedig 5 kilométer alkalmanként.

Fontos motivációt jelentenek a rendszeres edzéshez a különféle futóesemények: 46 százalék az elmúlt évben legalább egy futóversenyen elindult, míg a rendszeres versenyzők aránya elérte a 6 százalékot, de az eddig távol maradók fele is fontolgatja, hogy kipróbálja magát a jövőben ezeken az alkalmakon. Magyarországon szerencsére bő a kínálat: városi futóesemények és különleges versenyek is várják az érdeklődőket.

Sportruházatra és kiegészítőkre szívesen költenek, a nevezési díjon spórolnak.

Bár a futás sokak szerint az egyik legegyszerűbb, legolcsóbb sport, a kutatás rávilágít arra is, hogy az ehhez kapcsolódó kiadások jelentősek lehetnek. A költések összértéke az utóbbi évben csökkent: míg két évvel ezelőtt egy futó átlagosan 86 ezer forintot, tavaly már 105 ezer forintot költött erre a hobbijára, idén már „csak” 98 500 forintot.

A futásra fordított büdzsé összetétele is változott. Egy átlagos futó 35 ezer forintot költött sportruházatra – például futócipőre, aláöltözőre –, ami 9 százalékos, az inflációt meghaladó emelkedést jelent az előző évhez képest. A futók 60 százaléka vásárolt új futócipőt, míg mezt és egyéb ruházati cikket 30 százalékuk szerzett be. Figyelemre méltó az is, hogy egyre nő azok aránya, akik egyáltalán nem költenek a futásra: míg két évvel ezelőtt ez 17 százalék volt, addig idén már elérte a 30 százalékot.

A sportkiegészítők – például okosórák, mobilapplikációk – jelentik a második legnagyobb tételt: ezekre a futók átlagosan 33 500 forintot költöttek az elmúlt egy év során, ami kismértékű, az inflációnak megfelelő növekedés a tavalyi 31 500 forintos átlaghoz képest.

Ahol viszont spórolunk, az a futóversenyek nevezési díja: míg 2024-ben a futók még átlagosan 42 ezer forintot költöttek versenynevezésekre, addig idén ez az összeg 30 ezer forintra csökkent. Ez nem a lelkesedés csökkenését jelzi – sőt, a legalább egyszer nevezési díjat fizetők aránya a 2023-as kutatás szerinti 9 százalékról 14 százalékra nőtt –, inkább azt, hogy kevesebb versenyen veszünk részt, tudatosabban választunk.

Holló Bence, a biztosító elnök-vezérigazgatója kiemelte: heti 150 perc közepes intenzitású testmozgás nagymértékben hozzájárulhat a különféle betegségek megelőzéséhez és az egészségünk megóvásához.

„A futás nemcsak az izmokat, hanem olyan tulajdonságokat is erősít, mint a tudatosságot, a kitartást, az egészségmegőrzés iránti elköteleződést. Ezek az értékek az élet más területein is nélkülözhetetlenek, és hozzásegíthetnek minket ahhoz, hogy a pénzügyi kihívásokkal is tudatosabban, kicsit előre gondolkodva, sikerrel nézzünk szembe.”