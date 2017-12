A lehetetlen szinonimája ez az elkapás

A Houston Texans elkapójának, DeAndre Hopkinsnak olyan elkapást sikerült csinálnia karácsonykor a Pittsburgh Steelers elleni meccsen, amit egy lapon lehet említeni Odell Beckham Jr. 2015-ös, hanyatt esős egykezes elkapásával. Az már más kérdés, hogy Hopkins bravúrján kívül nem sok öröme volt a meccsben a Texans-rajongóknak.

A Houston ugyanis borzasztó simán kikapott, 34-6 lett a vége, de ez nem is csoda, ha azt nézzük, hogy már a harmadik irányítójuknál járnak a szezonban, Deshaun Watson sérülése és Tom Savage agyrázkódása után T.J. Yates nem tudta őket felpörgetni.

A Texans a negyedik negyedben szépített 27-6-ra, pont a már említett Hopkins-elkapással, amit többszöri nézés után is elég nehéz felfogni. Az elkapó elég magasan kapta a labdát, ráadásul fél karral még a védőjével is küzdött, de így is behúzta, miután előbb jobbal csak lelassította a labdát a levegőben, majd fordulás közben ballal behúzta azt.

A Steelersnek egyébként sokkal jobban ment, két labdát szereztek Yatesről, akinek az egész meccsen hét jó átadása volt 83 yardért. Ben Roethlisberger két passzolt TD-je mellé még két futott touchdownja is volt a Steelersnek, ami a győzelmével bebiztosította a pihenőhetet a rájátszás első fordulójára.

Ugyanígy tett a másik főcsoportban a Philadelphia Eagles, amely az Oakland Raiderst győzte le 19-10-re, ráadásul az Eagles már nem csak a pihenést, de a rájátszásra a hazai pálya előnyét is megszerezte.

Eredmények