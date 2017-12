A trükk nehezét megcsinálták, erre jött a világ hülyesége

Drámai vége lett az egyetemi amerikaifutball-bajnokságban helyi idő szerint szombat este tartott Fiest Bowlnak a Washington Huskies és a Penn State Nittany Lions között. A Penn State hamar elég nagy előnyre tett szert – részben a szezon közben már általunk is dicsért Saquon Barkley-nak köszönhetően, aki egy 92 yardos TD-vel is villant –, de a Washington visszaküzdötte magát a meccsbe, és 15 másodperccel a vége előtt 35-28-as hátrányban a hosszabbítást jelentő egyenlítésért mehettek.

A Washington-edző Chris Petersen egy tőle már jól ismert trükköt húzott elő, az úgynevezett hook-and-lateralt, amiben egy rövid utat megfutó elkapó kapja a labdát, majd azzal a lendülettel visszapöccinti a (játék haladása szempontjából) mögötte elfutó társnak, hogy az a meglepetés erejével ki tudjon lőni.

Petersen 2007 januárjában ugyanitt, a Fiesta Bowlban már eljátszotta ezt egyszer, akkor még a Boise State vezetőedzője volt, és a sokkal erősebbnek gondolt Oklahomát sokkolták a trükkel. Akkor is 35-28-as hátrányban volt, nagyjából a hátralévő idő is stimmel (18 vs. 15 másodperc), csak akkor kicsit közelebb voltak a célterülethez.

A trükk érdemi része, vagyis a hook-and-lateral itt is bejött, Aaron Fuller tökéletesen tette vissza a labdát Dante Pettisnek, aki viszont 14 yard futással is csak az ellenfél 48 yardjáig, vagyis valamivel a felezővonalon túl jutott. Pettis, látva, hogy elfogyott előtte a hely, újabb oldalpasszal próbálkozott, de nagyon rossz helyre ment az átadása, amit a Penn State gyűjtött be, lényegében véget vetve a meccsnek.

Amiért rettenetesen buta dolog volt Pettistől az oldalpassz, az az, hogy még volt hátra hat másodperc a meccsből, vagyis simán kifuthatott volna oldalra, és a Washington még egy passzjátékot indíthatott volna, így viszont elszúrták a végét, a Penn State nyert 35-28-ra.

Az oldalpasszos drámai befejezések non plus ultrája nemrég volt pont tízéves, ott tizenhat átadással csinált touchdownt egy csapat. Ha érdekli, itt nézheti meg, hogyan is történt a Mississippi Miracle.

A Kamuflázs sorozatunkban mutatjuk be a 120 yardon azokat a trükkös játékokat, amik az egyetemi bajnokságban vagy az NFL-ben erre érdemesek.