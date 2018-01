Meddig jutnak az NFL trumpi hajrázói?

2016 októberében, az amerikai elnökválasztási kampány közepén Donald Trumpnak 15 százalék esélye volt a győzelemre a fogadóirodák szerint, mégis ő nyerte később a választást. A 2017-es NFL-szezon indulása előtt három a rájátszásra is esélytelennek tartott csapat is bejutott a playoffba, felülírva az oddsokat. A háromból – Los Angeles Rams, Jacksonville Jaguars, Buffalo Bills – kettő azzal is rápakolt a papírforma borítására, hogy még a csoportjukat is megnyerték. De mit keresnek a legjobb 12 csapat között, ahol semmi keresnivalójuk nem lenne?

Az AFC főcsoportból a New England Patriots, a Pittsburgh Steelers, a Jacksonville Jaguars, a Kansas City Chiefs, a Tennessee Titans és a Buffalo Bills jutott be a rájátszásba, az NFC hat legjobbja a Philadelphia Eagles, a Minnesota Vikings, a Los Angeles Rams, a New Orleans Saints, a Carolina Panthers és az Atlanta Falcons lett. Mindkét oldalon a két legjobb pihenőhéttel kezdi a playoffot, a Wild Card-körben a másik négy csapat találkozik.

Az AFC-ben a Chiefs tavaly is ott volt a playoffban, a Titans csak azért maradt le róla, mert az irányítójuk, Marcus Mariota a tavalyi szezon utolsó előtti fordulójában sérülést szenvedett. Hasonló a helyzet az NFC-ben is, a Saints, a Panthers és a Super Bowlban drámai módon elbukó Atlanta Falcons rendszeres szereplője a rájátszásnak.

A Rams (7,9 % playoff-esély), a Jaguars (16,6 %) és a Bills (14,5 %) viszont elég nagy meglepetésnek számít, hogy felbukkant a legjobbak buliján.

Olyannyira, hogy a Bills 1999 után jutott be újra a playoffba, volt is nagy ünneplés az öltözőben, amikor kiderült, a 17. forduló többi eredményének köszönhetően becsúsztak a hatodik helyen.

Pedig a Bills 2017-es idénye papíron nem is az újjáépítésről, hanem annak előkészítéséről szólt, illetve kellett volna szólnia. De hiába engedett el nyáron több fontos kezdőjátékost is a Bills, hogy csökkentse a fizetésre költött pénzmennyiséget, valahogy mégis túl jól kezdték a szezont, ezért is értetlenkedett mindenki, amikor a 10. meccsen, még bőven a playoffért versenyben padra tették az addigi irányítójukat, és a tapasztalatlan Nathan Petermannel próbálkoztak a Chargers ellen. Csúfos vége lett, Peterman egy félidő alatt öt interceptiont dobott, de a látszólagos feladás után a Bills mégis beverekedte magát a rájátszásba.

Oda is elsősorban a sérüléssel bajlódó futójátékos, LeSean McCoy remeklésének köszönhetően jutottak, McCoy ugyanis 1138 yardot futott, ami mellé volt 77 elkapása is (448 yardért), ezzel mind a futójátékban, mind a passzjátékban a legfontosabb emberük volt.

Érdekesebb a Jaguars helyzete, ők ugyanis sokkal mélyebbről jöttek fel a rájátszásba, csoportgyőztesként. Az irányító Bloke Bortlest 2014-es Jacksonville-be kerülése óta a liga egyik legrosszabbjának tartják a posztján, idén viszont elfogadhatót nyújtott. Semmi extrát, nem lett hirtelen szupersztár, de viszonylag keveset hibázott, ami már elég volt tőle úgy, hogy a Jaguarsé lett a liga egyik legjobb futójátéka és védelme.

A védők miatt a Jacksonville-ből hamar Sacksonville lett, annyi sacket (irányító szerelése) csináltak ugyanis. Sokat segített nekik, hogy a 13 legjobb védőjátékosuk csak három meccset hagyott ki sérülés miatt. Ami a számokat illeti, a Jaguars engedte a második legkevesebb yardot és pontot, övék a második legtöbb sack és interception, kiharcolt fumble-ökben pedig a harmadikak. Végre beérett a három-négy éve minden nyáron bemutatott őrült költekezés, aminek nagy része a védelemre ment.

Mindez Leonard Fournette futójátékával kiegészítve ütőképes csapatot eredményezett náluk, de elég nagy gondot jelent, hogy csak 11 játékosuk járt eddig a playoffban, nekik összesen 42 meccs rájátszás-tapasztalata van, ennél kevesebbel csak a Rams bír.

Nem véletlenül: a Rams is pokoli mélységből jött fel. Elég furcsa kettősséggel ráadásul. A Rams vezetőedzője, Sean McVay még csak 31 éves (az NFL történetének legfiatalabb vezetőedzője), a védelmet viszont a nála 39 évvel idősebb, már 70 éves Wade Phillipsre bízta rá.

McVay igazi támadózseni, Los Angeles-i kinevezése előtt ő felelt a Washington Redskins támadójátékáért. Azzal, hogy a Ramshez került, egyből rengeteget hozott ki a 2016-ban, újoncszezonjában leírt irányítóból, Jared Goffból, de a remek futójátékost, Todd Gurley-t is jobb eredményhez segítette. Gurley egyetlen egy futással vállalt többet az idei szezonban, mint tavaly, mégis 420 yarddal többet szerzett.

Amíg a Rams 2016-ban csak négy meccset nyert és 224 pontot szerzett, addig most 11-5-tel zárták a szezont, a 224 pontot pedig már a szezon felénél elérték, végül 478-cal zártak, ami több, mint kétszeres javulás. McVay egyik trükkje, hogy az elkapókat a támadófalhoz viszonylag közel állítja fel, ezzel a védelemtől elvesz egy segítséget, az oldalvonalat, mint fedezetet. A védőknek több területet kell befutniuk, ami a gyors Rams-elkapókkal szemben elég nagy nehézség.

Ehhez jött hozzá pluszként a védelemnél Phillips: ő általában elég nagy rendet rak, ahova megy koordinátorként. Így lett ez a tehetséges, de a tudásától eddig elmaradó Rams védelménél is, amiben a liga egyik legjobbja, a szerződéshosszabbítása miatt 2 meccs erejéig sztrájkoló Aaron Donald borzasztóan domináns lett. A védőfal közepéről támadva az ellenfelek futó- és passzjátékát is rendre szétzilálta minden meccsen, elég csak megnézni, mit művelt a Jaguars elleni rangadón. Ő ott az 99-essel, nem lesz nehéz észrevenni.

Furcsa belegondolni, hogy a mostani lesz Donald első playoff-meccse, de nem rajta múlt, hogy a Rams még nem jutott el a rájátszásig. De nem is számíthat könnyű bemutatkozásra, a tavalyi Super Bowl-résztvevő Falcons vár rájuk, de legalább hazai pályán.

A Wild Card-kör mérkőzései (magyar idő szerint)

Szombat

22.35 Tennessee Titans-Kansas City Chiefs

Vasárnap