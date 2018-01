Amikor a legnagyobb hülyeség a hajrában csinált labdaszerzés

A New Orleans Saints nyert a Carolina Panthers ellen az NFL-rájátszás Wild Card-fordulójának negyedik meccsén, ahhoz képest nem volt sima meccs, hogy a Saints háromszor is vezetett 12 ponttal. Sőt, a legvégén még a fordításhoz is közel került a Panthers, igaz, még közelebb lettek volna, ha a védőjük, Mike Adams nem szúr ki velük egy labdaszerzéssel.

Ha a védelem labdát szerez egy amerikaifutball-meccsen, az általában jó, hiszen elvesz egy támadási lehetőséget az ellenféltől, és potenciálisan kedvező pozícióban adja át a labdát saját támadósorának.

Nem ez volt a helyzet viszont a Panthers és a Saints vasárnapi meccsén. Kereken két perc volt még hátra, a Panthersnek már nem volt időkérése, a Saints pedig az ellenfél 47 yardjáról indulhatott negyedik is kettőnél. Ha szereznek két yardot, és vele egy újabb first downt, három futással lepörgethették volna az órát a biztos győzelemért – hiszen a Panthers időkérés hiányában már nem tudta volna megállítani az órát –, ha viszont elrontják a próbálkozást, a Panthersnek majdnem két perce maradt volna, hogy félpályáról touchdownt szerezzen.

A Saints passzjátékot választott, amikor látta, hogy a Carolina teletömi a támadófal előtti területet (ez a box), Drew Brees a védők elől menekülve passzolt Alvin Kamara felé, de megelőzte őt a safety Mike Adams, lehúzva a labdát a levegőből. Ösztönös mozdulat volt ez a védőtől, hiszen ilyen helyzetben mindig labdaszerzésre megy, de itt rosszul döntött. (Azt most hagyjuk, hogy az interception után ki is ütötték a kezéből a labdát, ami akár vissza is kerülhetett volna a Saintshez.)

A videón látszik, ahogy Thomas Davis 58-assal integet a bíróknak, hogy nem is volt interception, még azelőtt kiverték Adams kezéből a labdát, hogy azt százszázalékosan birtokolta volna, később a másik linebacker Luke Kuechly is erről próbálta győzködni a bírókat, de ők interceptiont ítéltek.

Így viszont a Panthers 31 yardról kezdhette a fordításért indított támadást, 16 yarddal hátrébbról, mint ahonnan kezdhettek volna, ha Adams interception helyett csak leüti a földre a labdát.

A Carolina végül így is eljutott a Saints 21 yardjára, de onnan két játékkal nagyon hátraestek, és végül pont nélkül maradtak. A félpályáról indulva viszont egész közel kerülhettek volna a touchdownhoz.

A Saints a rájátszás második körében a Minnesota Vikingshoz megy, a meccset magyar idő szerint vasárnap este 22.40-kor kezdik.