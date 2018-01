Szörnyű unalomból lett thriller; a címvédésre törő Brady félelmetes

Többnyire szenvedő támadójátékot hozó meccsből lett igazi thriller a Falcons-Eagles vége, de a záró izgalmak mellett túl sok pont így sem volt az NFL-rájátszás második körének első meccsén. A másikon a címvédő New England Patriots és Tom Brady sebészi pontossággal szedte ízekre az egy hete még hatalmasat fordító Tennessee Titanst.

A Philadelphia Eaglesnek nem sokan adtak esélyt az Atlanta Falcons ellen még úgy sem, hogy az irányító Carson Wentz sérülése után háromból csak egy olyan meccset vesztettek el, amit nem is akartak megnyerni, mert már nem múlt rajta semmi. Erre utalt, hogy a végén játékosaik kutyamaszkban ünnepelték a továbbjutást, angolul az esélytelen félre ugyanis azt mondják, underdog.

'Underdog' Eagles players wore dog mask after beating Falcons in playoffs - https://t.co/6D8DQUWRub pic.twitter.com/bRx8VctTqG — GameTimePA-SC (@GameTimePA_SC) January 14, 2018

A meccsen a Falcons sokáig ugyanazt erőltette, bízott abban, hogy sikerül bedarálni az Eaglest, ami látszólag jó terv volt azzal kiegészülve, hogy 1,5 negyed alatt a hazai csapat három labdát is vesztett (mindhárom fumble volt). Komoly előnyre viszont így sem tudtak szert tenni, az Eagles védelme remekül tartott, aztán a második félidőre az irányító Nick Foles is ritmusra talált a közepesen teljesítő futójáték mellett.

A vége így is thriller lett, Matt Ryan az utolsó percekben a tőle megszokott elit szintre szívta fel magát, de hiába jutott el a gólvonal közelébe a Falcons 15-10-es hátrányban, végül nem tudták megszerezni a fordításhoz kellő touchdownt.

A mérkőzés legszebb megoldása egyébként a Falconsé volt még az első félidőben, Ryan fantasztikus menekülés után passzolt oda a Devonta Freemannek, akit talán nem is láthatott teljesen, csak sejthetett a védők takarása miatt, de végül meglett a TD.

Brady és a Patriots megint félelmetes

Ha nem is túl erősen, de meggyőzően kezdett a múlt héten hatalmasat hajrázó Titans a címvédő New England Patriots otthonában, sőt, a vezetést is ők szerezték meg, miután a Patriots nem sok mindent csinált az első negyedben. A Titansnél a touchdownt hozó támadás után viszont elfogyott a lendület, Tom Bradyék pedig még csak ekkor jöttek bele a játékba, úgyhogy kiütés lett a vége.

A Patriots a második negyedre rendezte sorait, rájöttek, mi a gond, és átváltottak rövid játékokra. Odatette magát James White, a Super Bowl hőse is, egy elkapott és egy futott touchdownjával viszonylag könnyen fordítottak 14-7-re. A folytatásban Titans sokat hibázott, több buta szabálytalanságuk is volt, ami kisegítette a Patriotsot a harmadik touchdownt hozó támadáson – 16 játékkal tettek meg 91 yardot majdnem 6 perc alatt, metodikusan szedték szét a Titans védelmét a szünet előtt.

A második félidőre semmit nem változott a játék képe, a Patriotsnak volt egy hosszú támadása, amivel már 28-7-re növelte az előnyét (Brandon Bolden futott touchdownta végén), míg a Titans irányítója, Marcus Mariota tovább szenvedett a sérüléssel meggyengített támadófala mögött. Mariotát a végére összesen nyolcszor sackelte a New England védelme (csapatrekord a rájátszásban), sem a fiatal QB-nak, sem a falának nem volt jó napja.

A végére Brady kiosztott még egy touchdownpasszt Rob Gronkowskinak is, amivel egyébként az irányító rekordot is döntött, 10. rájátszásmeccsén passzolt 3 vagy több TD-t, ezzel megelőzte Joe Montanát, majd az utolsó percekben a takarékoskodó Pats-védelem ellen még szépített Marcus Mariota egy touchdownpasszal.

Győzelmével a Patriots sorban hetedik főcsoportdöntőjét játszhatja majd, egészen döbbenetes.

Az Eagles a vasárnapi New Orleans Saints-Minnesota Vikings, a Patriots a Jacksonville Jaguars-Pittsburgh Steelers mérkőzés győztesével játszik a főcsoportdöntőben.

