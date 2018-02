Az Eagles pont abban jó, amivel a Jaguars is verte egy félidőn át a Patriotsot. De mi is az a run-pass option?

Ők kapták a most először kiosztott, legjobb ünneplésért járó díjat.

Kevés csapat vár annyira Super Bowl-győzelemre, mint az Eagles, de ha négy éven belül megint hármat nyer a Patriots, az történelmi, megismételhetetlen csúcsra helyezi Bradyt is Belichicket. A visszavágó-Super Bowl, ami nem is az.

Magyar idő szerint hétfő hajnal fél egykor elkezdődik az idei Super Bowl, amit a New England Patriots és a Philadelphia Eagles játssza az idén. Ha nem érti, mi ez az őrület, miért nézi mindenki ezt, és ki az esélyes, gyorsan képbe hozzuk.

Mi a fene ez a Super Bowl?

A profi amerikaifutball-bajnokság évente megrendezett nagydöntője, elég komoly esemény Amerikában, és a sportág népszerűsége miatt már világszerte is. A két főcsoport az NFC és az AFC bajnoka játssza, ők a tizenhat alapszakasz-meccs és a rájátszás után verekedték el magukat eddig. A minnesotai madárgyilkos stadionban rendezik az idei Super Bowlt, a helyszín minden évben változik. Cudar idő van most arrafelé, odakint -20-nál is hidegebb lesz, de szerencsére behúzták a tetőt, szóval a nézők és a játékosok nem fognak odafagyni.

Kit érdekel ez?

Magyar tévébe magyar futballt, he - de a helyzet az, hogy az NFL döntője már nemcsak Amerikában, hanem az egész világon komoly tömegeket vonz a tévé elé. Amerikánál maradva az utóbbi években rendre százmillió fölötti nézettsége volt a szezon utolsó meccseinek. Van egy csomó hülye kutatás ilyenkor arról, hány tonna csirkeszárnyat, tacót meg hamburgert fogyasztanak az amerikaiak, szóval az élelmiszeripar nagy ünnepe is ez. Az esemény komolyságát jelzi, hogy a nagy cégek súlyos milliókat költenek arra, hogy a Super Bowl szüneteiben reklámozhassanak fél perceket. Idén például a Super Bowl alatt mutatják be az új Star Wars-film, a Han Solóról szóló különálló epizód első előzetesét. Láthatja ezeket a magyar tévében? Nem. Ugorjunk.

Sokáig fog tartani?

Hát, eléggé. Négyszer tizenöt perces negyedeket játszanak, de mivel elég sok a játékmegszakítás ezért egy meccs aligha megy le három óra alatt. Ráadásul most elég nagy lesz a csinnadratta, mert a szünetben jön a half time show, ami egy külön intézmény, világsztárok lépnek fel minden évben, idén Justin Timberlake nyomja a parasztvakító műsort. Hajnal öt előtt aligha ér véget a Super Bowl mindenestől.

Na jó, mit csináljak, amíg áll a játék?

Menjen ki a konyhába egy sörért. Na jó, inkább próbáljon ébren maradni különböző testgyakorlatokkal, plusz a 120 yard Facebook-oldalán folyamatosan olvashatja majd az érdekességeket a meccsről, meg a hülye statisztikákat, mert azokkal ilyenkor tele van a padlás. A statisztika-fetisiszta amerikai sportélet ugyanis ilyenkor él igazán, és csodálatosabbnál-csodálatosabb adatokat szállít, figyelje majd a képernyő alját.

Mit fogok a legtöbbször hallani?

Egyrészt az alábbi neveket: Tom Brady (Patriots-irányító), Bill Belichick (Patriots-edző) Nick Foles (Eagles-irányító). Ha ön olyan figura, akinek valamiért nem szimpatikus a Patriots, akkor úgy képzelje el a Brady-Belichick-párost, mint mondjuk a Star Warsból Palpatine uralkodót és Darth Vadert, nagyjából ilyen erősségű kombót alkotnak, ők az erő sötét oldala. Belichicket onnan ismeri majd fel, hogy ő lesz mogorva faszi a pálya szélén. Szigorú arckifejezéseiből egy rakás mém van, például ez.

De ha szereti a Patriotsot, akkor Obi Wan-Luke Skywalker-párhuzam állhat. Nick Folesról folyamatosan az fog majd elhangzani, hogy csereirányítóként kezdte az idényt, de aztán ő lett a mesebeli hős, aki az első számú Carson Wentz sérülése után Super Bowlig vezette a csapatot.

Tom Brady és Bill Belichick

Tényleg, ki fog nyerni?

Az amerikaifutballt kétszer tizenegy ember játssza, és a végén mindig a New England Patriots nyer. Jó, nem mindig, de például tavaly úgy lettek bajnokok, hogy az Atlanta Falcons 28-3-ra vezetett ellenük a harmadik negyed végéig a nagydöntőben, aztán képesek voltak onnan visszajönni, egyenlíteni, és a Super Bowlok történetének első hosszabbításában nyerni. Őrület volt, alig hittük el. Szóval ennyire kell komolyan venni őket. De hogy mi lehet az Eagles esélye, arról ebben a cikkünkben írtunk. Amúgy 4,5 pontos favorit a Patriots a döntőre.

Egész megjött a kedvem, hol nézhetem?

Egyrészt az Indexen a 120 yard élőben közvetíti majd a történéseket, de ha tévében szeretné élvezni, akkor a Sport TV-ben nézheti az eseményt, a helyszínről közvetítenek. Ha nincs tévé, akkor az NFL honlapján válthat jegyet. Jó szórakozást, ha végignézi, és próbáljon meg ne lendületből munkába menni, ilyenkor fél óra-óra alvás is sokat segít. Végül itt egy videó, hogy három perc alatt megértse a szabályokat.