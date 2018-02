Kitalálni nem lehetett volna izgalmasabb Super Bowlt

Lehetett számítani arra, hogy a New England Patriots–Philadelphia Eagles Super Bowl nem lesz egy átlagos döntő, de csak az, ami az első félidőben történt, az mindent lesöpört, vagy legalábbis felért két Super Bowlnyi eseménnyel. Hát még, ami utána jött.

A két csapat támadóegysége az első negyedben tövig nyomta a gázpedált, ugyanis ennyi idő alatt majdnem 300 yardot termeltek össze, a védelmek nem nagyon rúgtak labdába. Amire viszont nem lehetett számítani, hogy ennyit hibáznak majd a rúgók: az elején mindkét oldalon kimaradt egy-egy extra pont, és a Patriots részéről egy mezőnygól is az első félidőben.

A Patriots gyötrelmeit csak fokozta, hogy egy kemény ütközés után elvesztették az elkapó Brandin Cooksot, aki fejsérülése miatt már nem tért vissza. Az Eagles a második negyedre 15-3-ra elment, elsősorban az elkapó Alshon Jefferynek és Nick Folesnak köszönhetően, sőt, ezt az előnyt növelhették volna, de egy egészen valószínűtlen labdaszerzés következett (Jeffery kezéből egyenesen egy New England-védő kezébe pördült a labda) Patriots már 15-12-re jött fel egy futott touchdownnal.

Menet közben megpróbálkoztak a Patriotsnál egy trükkös játékkal is, aminek a végén a 40 éves irányítónak, Tom Bradynek kellett volna elkapnia a labdát, nem jött be a dolog.

Annál inkább bejött a Super Bowlok történetének egyik legtökösebb játékhívása az Eagles oldalán. A csapat mezőnygól helyett ráment a negyedik kísérletre a célterület előtt, ami azt jelentette, ha nem szereznek touchdownt, akkor pont nélkül fejezik be a támadást hárompontos előnynél. Aztán mindenkit megleptek: Doug Pederson csapata ugyanis bevállalt egy olyan trükkös játékot, aminek a végén Nick Foles irányító kapta el a labdát, és szerzett egyúttal touchdownt.

Megcsinálták azt a trükköt, ami a másik oldalon nem jött be a Patriotsnak, és 22-12-re meglógtak az első félidő végére. Hasonló kaliberű döntés volt, mint amikor a New Orleans Saints 2010-ben onside kickkel kezdte a Super Bowl második félidejét. Hihetetlenül eredményes támadójáték, trükkös játékok, és fordulatokból tömkelege - és mindez belefért az első félidőbe.

A címvédő New England támadhatott először a második félidő elején, rögtön be is kezdtek: Tom Brady irányító megállás nélkül Rob Gronkowski tight endet vette célba, a támadás végén a touchdownt is ő szerezte, amivel három pontra zárkózott a Patriots.

Hatalmas adok-kapok indult be, mert a két csapat támadóegysége továbbra is megállíthatalan volt, a két következő támadásból az Eagles és a Patriots is touchdownt szerzett úgyhogy 29-26-os Eagles-vezetéssel fordultak az utolsó negyedre. Olyan fordulatszámon pörgött a támadójáték, hogy a csapatok a harmadik harmad végéig 9,4 yardot, vagyis majdnem first downt átlagoltak játékonként, az addigi rekord 6,1 yard volt. Ja, az összesített támadóyardok Super Bowl-rekordját már a harmadik negyed végére megdöntötték.

A Patriots azzal nyitotta az utolsó negyedet, hogy folytatta a tematikus támadásokat: Rob Gronkowskira és Chris Hoganre épített támadások után Rex Burkheadre húztak fel egy drive-ot, és indultak meg a célterület felé. Olyan lendülettel haladt a Patriots, hogy biztosnak tűnt a pontszerzés: végül Gronkowski szerezte a fordítást jelentő touchdownt, 10 perccel a vége előtt már a címvédő ment 33-32-re, a meccsen először volt náluk az előny.

Jött a hajrá, ami még mindig tartogatott egy rakás fordulatot. Az Eagles egymás után csikarta ki a first downokat, hogy támadhassanak tovább, és szépen ölték az időt is, hogy a végén egy esetleges fordítás után a Patriotsnak már ne maradjon sok. Végül kicsivel több mint két perccel a vége előtt az Eagles touchdownt szerzett, azonban nagyon úgy nézett ki, hogy Zach Ertz kezéből kijött a labda, és mivel az elkapással kapcsolatos szabályok továbbra sem egyértelműek, ezért kétséges volt, mi lesz az ítélet, fogják is még sokat vitatni. Végül megadták, az újabb fordítással már az Eagles ment 38-33-ra ment el, mert a kétpontos kíséretük nem jött be.

Több mint két perce maradt a Patriotsnak, hogy touchdownt szerezzen, viszont jött a dráma: Tom Brady kezéből kiverték a labdát, és lecsaptak rá az Eagles-védők, vagyis visszakerült a labda a philadelphaiakhoz.

A labdaszerzést egy mezőnygólra sikerült beváltani, amivel 41-33-ra mentek el, és már csak 75 másodperc maradt. A legvégén még a Patriots előre dobta a labdát minden mindegy alapon, de nem sikerült touchdownt szerezni, így az Eagles története első Super Bowlját nyerte: 41-33 a végeredmény.

Nem túlzás azt mondani, hogy minden idők egyik legjobb Super Bowlját játszotta a két csapat: tele volt fordulattal és rekordokkal a meccs, még trükkös játékokra is futotta, de voltak vitatható bírói ítéletek is, köztük két touchdown.

A döntő legjobbjának választott Nick Foles úgy vezette bajnoki címig csapatát, hogy a szezont még csereként kezdte, és csak Carson Wentz sérülése után került a kezdőbe. Az Eaglesszel újra bajnok lett az a Chris Long és LeGarrette Blount is, akik tavaly még a New England Patriotscal nyertek Super Bowlt, előttük csak öten csinált meg azt, hogy két különböző csapattal nyertek sorban kétszer. Chris ezzel túltett a Hírességek Csarnoába bekerült (szintén) védőfalember apján, Howie Longon, aki egy Super Bowlt nyert.