Kinevezték vezetőedzőnek, de 9 óra után lelépett az NFL-csapattól

Minden idők egyik legtökösebb húzása után bajnok a Philadelphia Eaglest, a döntőben 41-33-ra győzték le a címvédő New England Patriotsot. Volt minden: trükkös játékok, vitatható döntések és egy rakás rekord dőlt meg.

Órákkal a Super Bowl kezdete előtt elkezdett terjedni a hír, miszerint mégis meghiúsulhat az addig biztosra vett Josh McDaniels-Indianapolis Colts szerződés, és a New England támadókoordinátora mégis maradna a Patriotsnál. Akkor gyorsan cáfolták ezt, kedden a Colts Twitteren be is jelentette, hogy McDaniels lesz az új vezetőedzőjük, majd az érintett

kilenc órával később, aláírt szerződés nélkül visszamondta az egészet,

elég nagy bajban hagyva a Coltsot.

Az ESPN legtöbb helyre becsatornázott tudósítója, Adam Schefter azt írta, hogy McDaniels sosem volt százszázalékos a döntésében, részben azért, mert a komplett családját (négy gyereke van) másik városba kellett volna költöztetnie. Közben a Patriots-tulajdonos is azon ügyködött, hogy megtartsa McDanielst, aki állítólag nagyon kedvező szerződést kapott.

McDaniels lépése két dolgot vet fel. Az egyik magát a főszereplőt érinti: mivel a csapat védőkoordinátora, Matt Patricia valóban távozott a Detroit Lionstól, lehet, hogy McDaniels azért maradt, hogy a jövőben átvehesse Bill Belichicktől a csapatot. Egyesek úgy értelmezik a coltsos visszalépését, hogy Belichick már csak 1-2 szezonra marad a csapatnál, és a támadókoordinátor inkább maradt a megszokott helyén, a biztosabb jövő reményében, mint ment volna a Coltshoz, ahol nulláról kellene kezdenie az építkezést.

A másik nagy kérdés, hogy mihez kezd így a Colts. Február elejére elfogyhatott pár olyan jelölt, akit ők is szívesen vittek volna McDaniels helyett. A csapat közlése szerint három jelöltet is behívnak interjúra, de neveket nem közöltek. McDaniels egyébként eléggé keresett volt, a Titans és a Giants is szerette volna megszerezni, ligaszerte mindenki úgy vélekedett, hogy a legjobb elérhető vezetőedző-jelölt.

Egyes források szerint a Patriots-tulaj Kraft szándékosan intézte így a dolgot, a 2015-ben kirobbant laposlabdás botrány miatt akart bosszút állni a Patriotsot feljelentő Coltson, és ezt most így tette meg.

2000 januárjában McDaniels mentora, a mostani Patriots-vezetőedző Bill Belichick hasonló módon szívatta meg a New York Jetset, és azon a sajtótájékoztatón, amin kinevezték volna vezetőedzőnek, lemondott a posztjáról, és napokkal később aláírt a New England Patriotshoz.