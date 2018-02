Az irányító találta ki, hogy a trükkel sokkoljanak a Super Bowlban

Minden idők egyik legtökösebb húzása után bajnok a Philadelphia Eaglest, a döntőben 41-33-ra győzték le a címvédő New England Patriotsot. Volt minden: trükkös játékok, vitatható döntések és egy rakás rekord dőlt meg.

A Super Bowlok történetének egyik legtökösebb játékaként fogják emlegetni a Philadelphia Eagles trükkjét a New England Patriots ellen, ráadásul a hétfő hajnali döntő legemlékezetesebb jelenetéről most kiderült, hogy pont az irányító kérésére vállalták be.

Az Eagles 15-12-re vezetett a második negyedben, és mezőnygól helyett húztak még egy támadójátékot negyedik kísérletre, de előtte időt kértek. Az irányító Nick Foles kiszaladt a pálya szélére, hogy megvitassa a dolgot Doug Pederson edzővel, és bedobta a játék becenevét: Philly, Philly?

Az Inside the NFL szerda hajnalban kiadott felvételén látni lehet, hogy Pederson elgondolkozik, talán kicsit meg is lepődik pár másodpercre, aztán ránéz az irányítójára, és azt mondja: csináljuk.

Úgyhogy Foles visszament, és a csapatával is közölte, hogy a Philly Special nevű játék következik. Erre néhányan elvigyorodtak az Eagles huddle-jében, mert tudták, hogy mennyire bevállalós dolog jön. Ezután sikerült úgy megetetni a New England Patriots-védelmet, hogy Foles teljesen őrizetlenül maradt, csak a labdát kellett elkapnia.

A trükkös játékról azóta kiderült, hogy hetek óta gyakorolták az Eaglesnél, csak a megfelelő pillanatra vártak, hogy elsüthessék. Felmerült, hogy a Vikings ellen megnyert főcsoportdöntőben dobják be, végül a Super Bowlban szólt a legnagyobbat. Ugyanezt a játékot egyébként viszonylag nagy előszeretettel alkalmazzák abban a texasi középiskolában, ahová Nick Foles is járt, a Westlake egyik mostani edzője gyorsan hírverést is csinált maguknak.

A touchdownnal Foles lett a Super Bowlok történetének első olyan játékosa, akinek a döntőben elkapott és passzolt touchdownja is van. Az Eagles 41-33-ra verte meg a Patriotsot, és nyerte meg története első Super Bowlját.