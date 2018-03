A világ legbüszkébb családja: ikertesók ugyanabban az NFL-csapatban

Igazából már az is óriási dolognak számít, ha egy családból apa és fia is eljut az NFL-be, az meg pláne, hogy egyszerre mondjuk két – vagy netán több – testvér is együtt játsszon a világ egyik legkeményebb bajnokságában. Az, hogy két testvér egy csapatba kerüljön, szinte a lehetetlennel egyenlő, az pedig, hogy két ikertestvér egymás mellett játszhasson, az példa nélküli. Volt eddig, ugyanis a New England Patriots megszerezte a védelmébe az eddig is náluk játszó Devin McCourty ikertestvérét, Jasont.

Vagyis ősztől nem simán két testvér, hanem két iker lesz a pályán náluk, először az NFL-ben. McCourtyék mellett egyébként még tizenegy ikerpár jutott el az NFL-be, legközelebb Dixonék jártak ahhoz, hogy együtt is játsszanak, ám míg Brain Dixon 2014-16 között valóban pályán volt a New Orleans Saintsben, addig testvére, Brandon csak az edzőcsapatig jutott, így tétmeccsen soha nem voltak együtt pályán, ez jöhet el majd ősszel McCourtyéknak.

A 30 éves védőjátékosok közül Devin NFL-pályafutása kezdete, 2010 óta a Patriots játékosa, már két bajnoki címet nyert velük. Eredetileg cornerback volt, később safetyvé képezték át, testvére, Jason viszont megmaradt cornernek. Ő 2009-ben, egy évvel testvére előtt került a ligába – egyébként mindketten a Rutgers egyetemen tanultak –, 2016-ig a Tennessee Titans csapatában játszott, majd egy évre a Cleveland Brownshoz igazolt, onnan szerezte meg most őt a Patriots.

Garancia persze nincs rá, hogy mindketten megmaradnak a csapatban őszig, de ha mégis, történelmet írhatnak.