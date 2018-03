A fél NFL kíváncsi a visszatérésén dolgozó Manzielre

Tizenhárom NFL-es csapat nézte meg a visszatérésén munkálkodó Johnny Manziel nyilvános edzését a kaliforniai San Diegóban csütörtök este, ettől persze egyáltalán nem került közelebb a profi ligához.

Manziel az utóbbi hetekben végigturnézta a médiát azzal, hogy mennyit változott azóta, hogy kicsinálta magát az NFL-ből. A 2014-ben első körben draftolt irányító a Cleveland Brownsnál eltöltött két éve alatt tizennégy meccsen kapott lehetőséget, és a gyenge teljesítménye ellenére kitartottak volna mellette, de a balhéi miatt vállalhatatlan lett. Többször jelent meg másnaposan vagy ittasan a csapatértekezleteken, és szezon közben egyszer Las Vegasba is ellógott, ahol parókában jelentkezett be egy kaszinóban, hogy ne ismerjék fel.

Az irányító egyébként néhány hete vallott arról, hogy bipoláris zavarral diagnosztizálták, de már megkapta rá a megfelelő kezelést. Korábban alkohollal próbálta kezelni a hangulatváltozásait, azonban idővel rájött, hogy ez nem működik hosszabb távon, és jó ideje tiszta már.

Ezek után próbálkozik meg most visszanyerni a csapatok bizalmát, és az elmúlt hetekben San Diegóban készült együtt az irányítókra specializálódott George Whitfielddel, aki szerint Manziel totálisan megváltozott azóta, hogy legutóbb az NFL-ben volt.

A csütörtök edzésén egyébként voltak érdeklődők bőven, összesen tizenhárom NFL-csapat küldte el a megfigyelőit, ott volt egykori csapata a Cleveland Browns, valamint a New England Patriots, a Chicago Bears, a Los Angeles Chargers, a New York Giants, a Kansas City Chiefs, a New York Jets, az Oakland Raiders, a Tennessee Titans, a Detroit Lions, a Jacksonville Jaguars, a Carolina Panthers és a Tampa Bay Buccaneers.

Manziel esélyei azért így is csekélyek, de talán lesz olyan csapat, amely a nyárra elviszi az edzőtáborába, hogy ott bizonyítson. Mindenesetre a négycsapatos Spring League-ben ott lesz áprilisban, az lehet a következő lépés.