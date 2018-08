Saját lábában átesve égette magát a Super Bowl-hős

Egy mérkőzéssel indult az NFL előszezon harmadik fordulója magyar idő szerint péntek hajnalban, a címvédő Philadelphia Eagles látogatott a tavalyi szezon legrosszabb csapatához, a Cleveland Brownshoz, a mérkőzés legnagyobb tanulsága pedig, hogy a tavaly nyeretlenül záró Browns igenis elindult felfelé, a védelmétől okkal kell majd félni idén.

Az Eagles alaposan megszenvedett az első félidőben a Browns védelmével, az első hat támadásuk egy elrontott negyedik kísérlettel, egy safetyvel, két fumble-lel és két interceptionnel ért véget. A 2017-es draft legelső választása, Myles Garrett nagyon odatette magát a clevelandi csapatnál, két sackje is volt, az egyikből jött a Browns első két pontját hozó safety: amikor a februári Super Bowl MVP-je, Nick Foles saját lábában megbotlott, Garrett ért oda áthámozva magát az őt blokkoló falemberen, hogy még úgy érintse meg a QB-t, hogy annak térde a földön van.

Végül a Brownsnak meg kellett nézetnie videón az esetet a bírókkal, de megkapták a két pontot.

Az első két negyed után az Eagles-vezetőedző ki is jelentette, hogy eleget látott a csalódást keltő Folesból, és padra teszi, egész egyszerűen nem érti, mi a baj a játékosával. Foles az első félidőben 17 passzából ugyan 13-at jó helyre dobott, de háromszor is eladta a labdát, és róla jött a safety is. Sokkal jobbak a második félidőben sem lettek az Eaglesnél, nulla ponttal zárták a mérkőzést, és végül 5-0-ra kaptak ki.