Az NFL emberi cheat kódjától csak tombolni lehet

Trükkös játék is kellett a Falcons legyőzéséhez.

A szokottnál is őrültebbre sikerült az NFL első fordulójának vasárnapi játéknapja, amin egészen nevetségesen drámai befejezések jöttek. Ezekről kicsit később, előbb térjünk ki arra a játékosra, aki a legtöbb mókát hozhatja a 2018-as szezonba. Ő nem más, mint a Kansas City Chiefs sprintersebességű elkapója, Tyreek Hill, aki idén már harmadik éve terrorizálja az ellenfelek védelmét.

Hill úgy kezdte a Los Angeles Chargers elleni meccset, hogy az első két labdaérintéséből egy 91 yardos puntvisszahordás, majd egy 58 yardos elkapott touchdownt szerzett, ezzel villámgyorsan 14-3-as előnyhöz juttatva csapatát. A 91 yardos visszahordásnál ráadásul egy ujjheggyel sem tudtak hozzáérni, ami azért nem mindennapi teljesítmény. Hill a negyedik negyedben szerzett még egy egyyardos TD-t is elkapásból, végül 7 elkapott labdából 169 yarddal és 2 touchdownnal zárt.

Mi ez az őrület?

Több meccsnek is drámai vége lett, a Cincinnati Bengals például egy 83 yardos fumble-visszahordással rontotta el az Indinapolis Colts-irányító Andrew Luck visszatérését. A Colts közel volt a fordításhoz 23-27-es hátrányban, amikor a legjobb nevű NFL-játékos, Clayton Fejedelem eldöntötte a mérkőzést.

Clevelandben a tavalyi szezont nyert meccs nélkül záró Browns óriásit hajrázott a csoportrivális Pittsburgh Steelers ellen, az öt eladott Steelers-labdának köszönhetően a lefújás előtt két perccel egyenlítettek is, de ez még csak a dráma kezdete volt. A hosszabbításban már csak 1:47 volt hátra, amikor a Steelers 42 yardról mezőnygólt rúgott, majd a Browns egy újabb labdaszerzés után 43 yardról próbálkozhatott rúgással 13 másodperccel a vége előtt, de azt meg blokkolták. A Browns így is javított 2017-es teljesítményén, sőt, 2004 óta először nem vereséggel kezdték a szezont, még ha a döntetlennek azért nem is lehet annyira örülni.

A Tampa Bay Buccanneers és a New Orleans Saints őrületes, 88 pontot hozó meccset játszott (úgy, hogy a tampában a csereirányító játszott), de ezeket a mérkőzéseket nem lehet összemérni azzal, amit Aaron Rodgers, a Packers irányítója művelt a Chicago Bears ellen. Rodgers térdsérülést szenvedett a hajnali meccs közben, de később visszaállt, és az sem zavarta, hogy a negyedik negyedet 20-3-as hátrányban kezdi meg. A sérülése miatt alig bírt járni, de három, egyenként legalább 75 yardos támadással megcsinálta a fordítást, az utolsó touchdownt egy 75 yardos bombából osztotta ki.

Innen csak feljebb van

Az idény legnagyobb kérdőjele a Buffalo Bills, ahol valaki jó ötletnek gondolta azzal az irányítóval, Nathan Petermannel kezdeni, aki tavaly egy meccsen öt interceptiont is összehozott. Sokkal jobb most, a Baltimore Ravens ellen sem volt, 18 passzkísérletéből csak 5 volt jó, kettőt pedig el is adott, így már 34 perc után lecserélték az újonc Josh Allenre. Sokat ez sem változtatott, a Ravens 47-3-ra mosta fel velük a padlót.

Egyebek:

A 49ers-irányító Jimmy Garoppolo elszenvedte első vereségét kezdőként az NFL-ben,

a Miami és a Tennessee meccse órákig állt a viharos, villámokkal tarkított időjárás miatt,

a már a Washington Redskinsben játszó Adrian Peterson megszerezte pályafutása 100. futott touchdownját.

Eredmények