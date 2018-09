A Miami Dolphinsé volt az NFL harmadik fordulójában a legjobb játék vasárnap, az Oakland Raiderst trükközték meg egy rendkívül bonyolultnak tűnő támadójátékkal. Persze a sikerhez azért nem árt, ha van két sprintersebességű játékos a csapatban.

A Dolphins 1992 óta harmadszor kezdte három győzelemmel a szezont, vasárnap az Oakland Raiders ellen nyertek 28-20-ra, a végén láthatóan nagyon élvezték a játékot, még a pontszerzés előtt nekiállt pacsizni Albert Wilson és Jakeem Grant a Miami negyedik touchdownjánál.

Egy korábbi pontszerzésnél is ők voltak a főszereplők, vagy legalábbis ők vitték el a főszerepek felét, a Dolphins ugyanis egy négyemberes trükkjátékot etetett meg nagyon csúnyán a Raiders védőivel. A 74 yardos Wilson-megiramodáshoz hasonlóan a negyedik negyedben jött ez az 52 yardos touchdown is, aminél követni is nehéz a labda útját.

Kicsit segítünk ezért a helyzeten, és lépésről lépésre mutatjuk, mi történt:

A Dolphins irányítója, Ryan Tannehill megkapja a labdát a center Daniel Kilgore-tól a Miami 48 yardjánál. Tannehill egyébként a meccs után azt mondta, hogy már ekkor zizgett kicsit mindenki belül, nagyon izgatottak lettek, amikor tudták, hogy ez a játék jön.

Tannehill balra fordulva azt próbálja elhitetni, hogy a háta mögül jobbra induló Jakeem Grantnek dobja oda a labdát.

De ehelyett megtartja, és a jobbról balra induló futójátékosnak, Frank Gore-nak adja át, aki elé pluszban a 70-es számú Ja'Wuan James is átrohant jobbról, hogy plusz védelmet adjon a játéknak.

Gore mozgása már alapból furcsa lehetett volna a védelem számára, ahelyett, hogy a Raiders célterülete felé sprintelt volna, oldalra, majd hátrafelé fordult, hogy a túloldalról keresztbe átfutó Albert Wilsonnak dobja vissza a labdát.





Wilson, aki középiskolásként még irányítót játszott, nem jött zavarba, a 40 yardig visszalépve futásból dobta oda a labdát a közben teljesen üres területre befutó Grantnek. Grantnek innen már csak két védőt – Reggie Nelsont és Marcus Gilchristet – kellett leráznia, és meglett a touchdown.



A 2014 óta NFL-játékos Wilsonnak ez volt az első passza a profik között, egyből touchdown is lett. Az NFL történetében egyébként a negyedik játékos lett, aki egy meccsen 50 yardos passzolt és elkapott TD-t is összehozott, 1923-ban Jimmy Conzelman, 1960-ban Tom Tracy és 2001-ben David Patten csinálta meg ezt korábban, nem túl gyakori tehát az ilyesmi.

A játéknak egyébként nincs külön elnevezése, legalábbis olyan, mint a Philadelphia Eagles által a Super Bowlban bejátszott Philly Special, a Dolphins vezetőedzője, Adam Gase pedig érthető okokból nem mondta el, pontosan milyen névvel szerepel náluk ez a játék, abból ugyanis a felállások, blokkolási séma, és minden egyéb terminológiája levezethető lenne.

Annyit tudni csak róla, hogy a korábbi NFL-vezetőedző Mike Martztól vették kölcsön – ő 2001 környékén használhatta még a St. Louis Ramsnél ezt, idézte fel Gase. „Közönséges lopás volt, tőle vettük át. Egy öreg Mike Martz-játék volt. Nem sokan nézegetik a régi videóit, de majd talán most többen előszedik” – viccelt Gase.

A Kamuflázs sorozatunkban mutatjuk be a 120 yardon azokat a trükkös játékokat, amik az egyetemi bajnokságban vagy az NFL-ben erre érdemesek