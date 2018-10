Saját csapatának intett be a sérült NFL-es?

A Seattle Seahawks védőjének, Earl Thomasnak a sérülése okozta a legnagyobb visszhangot az NFL harmadik fordulójában – a safety, aki a nyáron bojkottálta csapata edzőtáborait, sőt, lényegében a teljes előszezont kihagyta annak minden edzésével együtt, hogy jobb szerződést, vagy ennek hiányában egy cserét harcoljon ki a csapattól, súlyos sérülést szenvedett az Arizona Cardinals elleni mérkőzés utolsó negyedében.

Thomas állapotáról később kiderült, hogy a helyzethez mérten elég sima, tiszta lábtörése van, de így biztosan keresztet vethet arra, hogy elcseréljék. Sérült játékost ugyanis nem nagyon fognak jó ajánlatokkal bombázni máshonnan, a hosszabbítás, vagyis a jobb fizetés pedig erősen attól függ, hogy mikor térhet majd vissza.

Éppen ezért lehet, hogy a már befáslizott lábbal távozó Thomas saját csapatának intett be a kiskocsin a pályát elhagyva – legalábbis mindenképp feléjük mutatott –, ezzel is jelezve, mennyire elégedetlen a helyzetével. Thomas nem mondott semmit az ügyben, vezetőedzője, Pete Carroll pedig azzal hárított, hogy elég nagy a stadion, bárkinek intézhette a kézjelet.

A Seahawks végül idegenben nyert 20-17-re, de ez nem nagyon vigasztalta Thomast. Ő egyébként posztján a liga egyik legjobbja, szerződése utolsó évében van, 2014-ben négyéves, 40 milliós szerződést kapott, ennél szeretne jobb megállapodást.

Túl sok öröme a Cleveland Brownsnak sem volt, az elmúlt évek legrosszabb csapata nagyon közel járt hozzá, hogy sorban második meccsét is megnyerjék, de a bírók megakadályozták őket ebben. A zárónegyedben egyetlen első kísérlet megszerzésére voltak attól, hogy 42-34-re nyerjenek, az újabb négy támadókísérlettel ugyanis ki tudták volna pörgetni az órát. Ránézésre Nick Chubb meg is tette a kellő távot, a bírók meg is mérték a 10 yardos lánccal, és úgy találták, hogy megvan a Brownsnak a first down.

Csakhogy a videón visszanézve már máshogy tűnt nekik, valamiért úgy látták, Chubb előbb befejezte a futást, mint kellett volna, így a Browns puntolhatott, a Raiders pedig hosszabbításra mentette a meccset, ahol végül 45-42-re nyertek. Chubbnak egyébként elég nagy napja volt, három futással 105 yardot és 2 TD-t hozott össze, de ez is kevés volt a sikerhez.

Az Oakland Raidershez hosszú tévés szakértői kihagyás után visszatérő vezetőedző, Jon Gruden 3 591 meccs után nyert újra NFL-meccset, és 6 133 nap után győzött újra a Raidersszel.

Az eddig remek formában szereplő Tampa Bay Buccaneers megalázó, 48-10-es vereséget szenvedett idegenben a Chicago Bears ellen, ami után a Bucs-vezetőedző Dirk Koetter csak annyit mondott, hogy annyira siralmas volt, amit vasárnap mutattak a pályán, hogy mindenkit ki kéne rúgni a csapatból, aki a pályán, vagy amellett volt.

Őrült meccset játszott egymással a Cincinnati Bengals és az Atlanta Falcons, utóbbiban Calvin Ridley két újabb elkapott TD-vel villant, ezzel négy meccsen mát hat touchdownja van, ő az első újonc 1952 óta, aki négy meccs alatt öt TD fölé jut. Akkor a Green Bay Packers-elkapó Billy Howton hozta ezt össze.

A negyedik forduló vasárnapi meccseiből három is hosszabbításra ment, de egyik sem lett döntetlen. A Raiders 45-42-re verte a Brownst, a Titans 26-23-ra győzött a bajnok Eagles ellen, az Indianapolis Colts pedig úgy kapott ki 34-31-re, hogy a hosszabbítás vége felé saját 43 yardosukról mentek rá egy negyedik kísérletre a győzelem reményében. Elbukták, a rövid távról induló Texans egy mezőnygóllal nyert.

Az NFL 4. fordulójának vasárnapi eredményei