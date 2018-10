Futás közben váltott kezet a QB, de sikerült a passz

Ritkán látott módon kellett sikeres passzt végrehajtania az NFL hétfő esti rangadóján a Kansas City Chiefs irányítójának, Patrick Mahomesnak, aki a védők elől menekülve tette át jobb kezéből a balba a labdát, majd azzal csinálta meg jól az átadást.

Mahomesnak volt oka a sietségre – a negyedik negyedben, bő három perccel a lefújás előtt 23-20-as hátrányban voltak a Denver Broncos ellen, ráadásul a pálya közepe felé, harmadik kísérletig szorultak. Mahomest a jobbjáról – a védelem bal oldala – két denveri sürgette, Von Miller (#58) és Shane Ray (#56) tört rá nagy lendülettel, de összesen hatan próbálták földre vinni.

Az irányító érezte a nyomást, el is kezdett menekülni balra, csakhogy mivel jobbkezes, abba az irányba futva – a testen keresztül – nehézkes, de minimum elég bizonytalan dobni. Úgyhogy Mahomes improvizált, és a labdát a bal kezébe kapva passzolt sikerrel Tyreek Hillnek, aki megcsinálta az első kísérletet, így a Chiefs folytathatta a támadást a fordítás reményében.

Két támadójátékkal és két büntetéssel később egy második és 30-at is túlélt valahogy a Chiefs, a támadás végén pedig Kareem Hunt futásával szerezték meg a vezetést jelentő touchdownt.

A Broncos a végén kétségbeesetten ment a győzelemért, Case Keenum el is vezette őket a Chiefs 30 yardosán belülre, de idő híján itt már trükközniük kellett – a jó öreg hook-and-lateralt vették elő, amiben az irányító egy felé visszaforduló elkapót vesz célba, hogy az jó esetben (a játék szempontjából) mögötte keresztbe átfutó játékosnak pöccintse vissza a labdát, hogy az lendületből elhúzva átverje a védelmet. Az első passzig jól is ment minden, a visszapöccintésbe viszont már belepiszkált a Chiefs, és meg is szerezték a fumble-t, eldöntötték a meccset.

A Chiefs 27-23-ra nyert, ezzel veretlenül, 4-0-val állnak, a Broncos 2-2-es mérleggel második mögöttük a csoportban.