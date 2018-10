Kritikus állapotban feküdt a játékos, majdnem eltiltották

A hétvégén kritikus állapotban szállították kórházba az egyetemi amerikaifutball-bajnokságban szereplő Tennessee State védőjét, Christion Abercrombie-t, aki fejsérülést szenvedett a Vanderbilt elleni meccsen. Nem sokkal később az egyetemi amerikaifutballt felügyelő NCAA lépése akasztott ki sokakat a történtekkel kapcsolatban.

Abercrombie a pálya szélén lett rosszul a szombat esti meccs közben egy fejsérülés után, be akarták kísérni az öltözőbe, de menet közben összeesett. Ezután vitték kórházba, ahol életmentő műtétet hajtottak rajta végre, de azóta is kritikus állapotban van, bár az orvosai szerint valamivel biztatóbb az állapota.

A játékosok nem sokkal később a pálya közepén gyűltek össze, hogy közösen szorítsanak érte. A mérkőzésen egyébként végül a jóval erősebb főcsoportban játszó Vanderbilt nyert.

Christion Abercrombie a LB at Tennessee State sustained a head injury during today’s game at Vanderbilt. He was taken to Vanderbilt Medical Center, where he has not been responsive & now he is undergoing surgery.



