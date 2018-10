Ha nem lehet ráesni, akkor egyszerűen csak ki kell ütni

Nemrég mi is írtunk az NFL legújabb szabálymódosításáról, melynek értelmében az idei szezontól a védőjátékosok már nem eshetnek rá teljes testsúlyukkal a szerelés végén az irányítóra. Az ötlet nem teljesen hülyeség, főleg mert a liga célja végső soron az volt, hogy az eddiginél is jobban védje az irányítókat, de az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ha nem is lehetetlen, de borzasztóan nehéz betartani a szabályt.

A megoldáshoz azóta sem kerültek közelebb a csapatok, de Ndamokung Suh, a Los Angeles Rams hátvédje a csapat egyik edzésén egész kreatívan oldotta mega problémát, ugyanis földre vitel helyett

egyszerűen csak behúzott egyet az irányítót szimbolizáló bábúnak.

Rams defensive line practicing sacking the quarterback, without drawing a penalty. Ndamukong Suh, everyone. pic.twitter.com/dJE99fWadp — Lindsey Thiry (@LindseyThiry) 2018. október 4.

Az biztos, hogy ezzel a módszerrel bármelyik irányítót ki lehet venni a játékból, ráadásul az is biztos, hogy irányító elleni támadásért tutira nem fog büntetést kapni a csapat. Ettől még nyilvánvalóan szabálytalan – amivel Suh is pontosan tisztában van, tudta, hogy filmezik, csak a vicc kedvéért csinálta –, de tökéletesen illusztrálja a védők frusztrációját a helyzettel kapcsolatban.

Suh amúgy a liga egyik legalattomosabb játékosa, ennek megfelelően pedig csinált már durva dolgokat irányítókkal: 2014-ben Aaron Rodgers-t taposta meg elég csúnyán, két évvel később Ben Roethlisbergernek rúgott oda, tavaly pedig szó szerint torkon ragadta Ryan Mallettet, az ütlegelésük ugyanakkor valószínűleg még tőle sem várható.