Forró krumplik éjszakája az NFL-ben

Négy interception is volt az NFL ötödik fordulójának nyitómeccsén a New England Patriots és az Indianapolis Colts közötti mérkőzésen, a négy labdaszerzésből ráadásul három is az elkapó kezéből felpattanó labdából jött.

Az amerikaifocis szlengben erre szokták mondani, hogy forró krumpli, vagyis amit nem tudott egyből megfogni a játékos. Az első interception még a Patriotsé volt a második negyedben, a forró krumplis labdaszerzéseket viszont már a Colts kezdte – a harmadik negyedben Chris Hogan kezéből pattant tovább a labda Matthias Farley-hez, de sokra nem ment az ajándékkal a Colts, szinte egyből visszaadták egy fumble-lel a labdát a Patriotsnak.

Ott viszont jött egyből a második felpattanó INT – a korábbi labdaszerzést jegyző Farley ütötte ki Rob Gronkowski kezeiből a labdát egy jó ütemű ütközéssel, Gronkowski még a levegőben belepaskolt a labdába, ami pont így lett jó a linebacker Najee Goode-nak.

A Colts ezután a labdaszerzés után már eredményes volt, de csak 24-10-re tudtak szépíteni. A Patriots erősen kezdett, a szünetben már 20-3-ra ment, a végig komoly hátrányból játszó Coltsnak pedig nem sok választása maradt, az irányító Andrew Luck dobásaiban bízhatott csak. Luck a mostani 59 passzkísérletével 121 dobásnál jár az elmúlt két meccsén, ami egyrészt irtózatosan sok, főleg a súlyos vállsérülés után levő játékosnak, másrészt pedig NFL-rekord kétmeccses turnust nézve.

A negyedik negyedben aztán a Patriots is szerzett egy felpattanós interceptiont, abból a labdaszerzésből döntötték el a meccset, és bár a Colts a legvégén még szerzett egy TD-t, csak 38-24-re tudtak szépíteni.

A mérkőzésen mindkét irányító 3 touchdownnal és 2 interceptionnel zárt, a Patriots QB-ja, Tom Brady viszont szerzett még egy futott TD-t is, és nem mellesleg harmadik NFL-játékosként megpasszolta 500. touchdownját is, pont a nemrég megszerzett Josh Gordonnak. Ezzel egyébként már 71 különböző játékosnak passzolt touchdownt profi karrierje során, ami NFL-csúcs.

Azok után, hogy 1-2-es mérlegnél páran komolyan aggódtak a Patriots miatt, azóta két hazai meccsen alaposan belehúztak, a Miami Dolphins ellen 38-7-re, míg most 38-24-re nyertek nagyon simán.