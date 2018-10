Nem bírt magával az Iowa hajnalban a Minnesota ellen az egyetemi amerikaifutball-bajnokságban, a 2017-es szezon után megint elővették az úgynevezett swinging gate-es trükközést, és hogy ne legyen unalmas, még a szokottnál is többet csavartak a trükkön.

Na, de kezdjük is a legelején. Az Iowa Hawkeyes 14-7-re vezetett a második negyed közepén, amikor negyedik kísérlethez értek nem messze a Minnesota célterületétől. 4 yardról nem akartak mezőnygólra menni, inkább kockáztattak a plusz négy pont reményében, és egy swinging gate játékot választottak.

Ennek a lényege, hogy a támadófal nem a labda, illetve a labdát indító center köré áll fel, hanem az egyik oldalra kitolva. A labda környékén a center mögött felálló irányító marad ilyenkor, a falhoz képest túloldalon is van még egy elkapó, a fal mögé is feláll valaki, és egy ember általában marad az irányító egyik oldalán, hogy a védelem esetleg az ő futására is készüljön.

És itt jön a trükk: az Iowa nem az irányítóhoz juttatta a labdát a centertől, hanem egyből ki jobbra – láttunk már ilyet, például

2015-ben a Texas Tech egy 140 kilós falemberrel hajtotta végre a trükköt, aki a blokkolók mögött simán ért a célterületre,

2016-ban a Virginia csinálta meg a North Carolina ellen azzal a csavarral, hogy a fal mögött felálló játékos egyből visszapasszolta a centernek, aki a felállás miatt jogosult elkapó volt, és a meglepetés erejével touchdownt is szerzett,

míg az Iowa tavaly ezt másolta , csak ők simán az irányítóhoz snapelték a labdát.

Úgyhogy idén kellett valami újdonság, hiszen erre már készülhettek az ellenfelek, ezért minden fenti verziót felülírva különcködtek kicsit, és se nem az irányítónak, se nem a fal mögé felálló játékosnak dobták a labdát, hanem jobbra, a támadófal szélét képező tight endnek, T.J. Hockensonnak. Így indítani egyébként teljesen szabályos, a snapnél az a fontos, hogy folyamatosan haladjon hátrafelé a labda, ezt itt megtörtént.

Hockenson dolga itt azért még nem volt sima, ugyanis egy nagy kanyarral visszafordulva a fal mögött kellett megfutnia a touchdownt, de mivel a Minnesota nem számított arra, hogy az ő szempontjukból esemény lehet a bal szélen.

Ezt sikerrel hajtotta vége, így lett 21-7 nekik, a végén pedig 48-31-re nyertek.

Az Iowa-vezetőedző Kirk Ferentzről egyébként nem árt tudni, hogy az egyik legkonzervatívabb felfogású edző, szóval ha ő trükközik, az elég nagy szó.

A Kamuflázs sorozatunkban mutatjuk be a 120 yardon azokat a trükkös játékokat, amik az egyetemi bajnokságban vagy az NFL-ben erre érdemesek.