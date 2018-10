90 millióba került, hogy az amerikai alelnök ne nézzen meg egy NFL-meccset

Donald Trump alelnöke, Mike Pence még tavaly októberben látogatott el egy Indianapolis Colts-San Francisco 49ers NFL-meccsre, amit végül meg sem nézett, mert tüntetőleg a himnusz után elviharzott a mérkőzésről. Most kiderült, hogy mennyi állami pénzbe került ez az egész mutatvány.

Pence a himnusz után azért viharzott el a kíséretével együtt a mérkőzésről, mert a 49ers játékosai közül többen is tüntettek a faji egyenlőtlenségek ellen, hogy a térdükre ereszkedve hallgatták meg a himnuszt. Pence akkor még büszkén azt mondta, hogy azért távozott hirtelen, mert sem ő, sem Donald Trump nem tűrik az olyan eseményeket, ahol katonákkal szemben tiszteletlenül viselkednek.

A Washington Post által előtúrt, de erősen megkurtított hivatalos iratok szerint potom 325 ezer dollárba, vagyis átszámolva mintegy 90 millió forintba került az, hogy Mike Pence ne nézzen meg egy NFL-meccset.

A költségekben benne van az Air Force Two üzemeltetése, Pence és kíséretének szállodai szobái, illetve ideiglenesen lerakott járdák (olyan műanyaglapokra kell gondolni, amiket fesztiválokon is használnak), amik terhelő bizonyítékok is egyben Pence ellen, a számlák szerint ugyanis a lapokat helyi idő szerint délután 4-ig bérelték, márpedig egy délután 1-kor kezdődő NFL-meccs szinte biztosan nem ér véget 4-ig, Pence-ék tehát előre tudták, hogy az alelnök a meccs vége előtt távozik.

Mike Pence's NFL protest reportedly cost taxpayers $325G https://t.co/BQVo1e0VpH pic.twitter.com/yZXmIZEnwS — New York Daily News (@NYDailyNews) October 7, 2018

via Huffington Post