147 kilós megállíthatatlan monstrumé az NFL legnagyobb TD-je

Egyértelműen a Minnesota Vikings védőjátékosa, Linval Joseph az NFL ötödik fordulójának legnagyobb sztárja: a 147 kilós védőfalember 64 yardos touchdownt szerzett a címvédő Philadelphia Eagles ellen egy interceptionből.

Josephnek szerencséje volt, mert a felpattanó labdából megszerzett interceptionnél csak az irányítót védő támadófalemberek voltak a környékén az Eaglesből, őket pedig ha nem is simán, de le tudta futni, és 64 yardos őrült sprintet kivágva megszerezte pályafutása első NFL-touchdownját.

A Vikings ezzel szerzett 10-3-as vezetést, a végén pedig 23-21-re nyertek. Joseph a 147 kilójával nem rekorder, Dontari Poe a védelemből a támadókhoz átállva 160 kilósan hozott pár éve TD-ket a Kansas City Chiefsben, de ő azért nem ilyen sprintek végén tette.

A New York Giants sztárelkapója, a meglehetősen hisztis nyáron, majd hónapon túllevő Odell Beckham Jr. a szezon első touchdownját szerezte meg a Carolina Panthers ellen, de meglepő módon nem elkapással, hanem passzal – a Giants egy duplapasszos játékkal próbálkozott, az Eli Manningtől kapott labdát a túloldalra tette vissza Beckham, ahol Saquon Barkley-t találta meg teljesen üresen.

A trükk mellett is elég őrült volt a meccs egyébként, Bekcham egy nagy egykezes elkapással indított például, de Curtis Samuel touchdownja sem volt akármilyen, ahogy öt védőt rázott le magával. És akkor még ott van a befejezés – a Panthers rúgójátékosa, Graham Gano minden idők második leghosszabb NFL-mezőnygóljával, egy 63 yardos rúgással nyerte meg csapatának a meccset 33-31-re.

Különös szezonkezdetet hozott össze a Cleveland Browns, az ötödik fordulóban már a harmadik hosszabbításos meccsüket játszották, és nem mellesleg öt meccs megvolt nekin mind az öt lehetséges forgatókönyv egy NFL-mérkőzés végkimenetelére, vagyis nyertek és kikaptak rendes játékidőben, hosszabbításban is nyertek és ki is kaptak, és emellett már egy döntetlenjük is volt. Végül 12-9-re verték a csoportrivális Baltimore Ravenst, de nem ez volt a forduló egyetlen hosszabbításos meccse, a Houston Texans ráadásban nyert 19-16-ra a Dallas Cowboys ellen az állami rangadón.

