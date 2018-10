Bevetették a 18 éves, 180 kilós mozgó hegyet

Az ausztrál származású Daniel Faalele még az amerikaifutballisták között is óriásnak számít, a még csak 18 éves támadófalember még 206 centis és 181 kilós, minden méretével kilóg amúgy sem kicsi társai közül. Szombaton, az egyik csapattársa sérülése miatt be is mutatkozott, az eredmény pedig több mint meggyőző volt.

Az ekkora méretű játékosok általában kirakatdarabnak jók, 180 kilósan viszonylag kevesen tudnak ugyanis az amerikaifutballhoz kellő gyors mozgásokat végezni, Faalele viszont különleges ebből a szempontból – már azelőtt kapta az ösztöndíj-ajánlatokat a jobbnál jobb egyetemektől, hogy egyetlen másodpercet is pályán töltött volna.

Most szombaton sérülés miatt került az egyetemi bajnokságban szereplő Minnesota Golden Gophers kezdőcsapatába elsőévesen, ami önmagában kihívás, pláne úgy, hogy 17 éves korában kezdett amerikaifutballozni. Faalele viszont az ország egyik legjobb csapata, az Ohio State ellen kiválóan állt helyt, olyannyira, hogy míg eddig csak 3,6 yardot sikerült összehozniuk átlagban futásonként, addig az Ohio State meglehetősen jó védelme ellen 5,4 yardos átlagra javultak, részben Faalelének is köszönhetően, aki hatalmas méretével simán eltolt bárkit, aki vele szemben állt fel.

Faalele 78-as mezben még a Minnesota tavaszi, csapaton belüli felkészülési meccsén

Nem rajta múlt, hogy a Minnesota végül kikapott 30-14-re.