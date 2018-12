34 éves rúgójátékos őrjítette meg az NFL-t

Komoly tétje volt az NFL-alapszakasz utolsó, 17. fordulójának, hiszen több rájátszásbeli hely is ekkor dőlt el. Az AFC-ben az Indianapolis Colts tiszta küzdelemben, a Baltimore Ravens viszont drámai végjátékban jutott a playoffba. Az NFC-ben a drámai bejutás szerepe a címvédő Philadelphia Eaglesre jutott.

Komoly tétje volt az NFL-alapszakasz utolsó, 17. fordulójának, hiszen több rájátszásbeli hely is ekkor dőlt el. Az AFC-ben az Indianapolis Colts tiszta küzdelemben, a Baltimore Ravens viszont drámai végjátékban jutott a playoffba. Az NFC-ben a drámai bejutás szerepe a címvédő Philadelphia Eaglesre jutott.olt azért izgalom a tét nélküli meccseken is, a Detroit Lions például idegenben ütötte ki a csoportrivális Green Bay Packerst 31-0-ra. A Lions kiélvezte a szezonzárót, például egy trükkös mezőnygól-átverés végén touchdownt passzoltattak a 34 éves rúgójátékosukkal, Matt Praterrel, aki pályafutása első passzolt touchdownját hozta össze a hatalmas, 203 centis tight enddel, Levine Toilolóval.

Két másik csapatnál is ment a trükközés, a Miami Dolphins és az Atlanta Falcons is a februári Super Bowlban elhíresült Philly Special icipicit módosított verziójával támadott, így mindkét csapatban az irányítójára, Ryan Tannehillre, illetve Matt Ryanre jött ki a touchdown-elkapás. Tannehill egyébként három évig elkapóként játszott a Texas A&M egyetemen 2008-10 között, mielőtt irányító posztra váltott volna, úgyhogy ez egy jó kis nosztalgia volt neki.

A Buffalo Bills csodás gesztussal búcsúztatta 13 szezon után visszavonuló védőjét, Kyle Williamset, akire hívtak egy passzjátékot – a 9 yardos elkapás után az egész csapat a 137 kilós védőfalemberrel ünnepelt.

Ádáz csata három helyért

Visszatérve a playoffharcra – az AFC-ben két kiadó hely volt még, az egyikről egymás ellen döntött az Indianapolis Colts és a Tennessee Titans, a másik egy kétmeccses forgatókönyvön múlt. A Colts idegenben nagyon simán nyert 33-17-re, ezzel megszerezte a hatodik helyet a rájátszásban. A Baltimore Ravens-nek nyernie kellett a bejutáshoz, ha kikapott volna, a Pittsburgh Steelers mehetett volna csoportgyőztesként a playoffba, ha nyernek. A Steelers nyert is, de nyert a Ravens is, amely az utolsó másodpercekben állította meg a győzelemért hajtó Cleveland Brownst.

Az NFC-ben egy kiadó hely volt, amire a Philadelphia Eagles és a Minnesota Vikings pályázott. Utóbbi volt kedvező helyzetben, ha nyertek volna a Chicago Bears ellen idegenben, ők jutottak volna a playoffba, de kikaptak, míg az Eagles nyert a Washington ellen, így a címvédő életben tartotta a szezonját – ahogy tavaly, úgy idén is a megsérült Carson Wentz helyére beálló Nick Foles vezetésével próbálkozhatnak a bajnoki cím megszerzésében.

A forduló után a New York Jets és a Tampa Bay Buccaneers is egyből közölte, hogy egy-egy szezon után kirúgták vezetőedzőjüket, Todd Bowlest, illetve Dirk Koettert.

A rájátszásban az AFC-ben a Chiefs és a Patriots, az NFL-ben a Saints és a Rams kezd pihenőhéttel, a másik négy páros (magyar idő szerint) így játszik majd:

január 5., 22.35 – Indianapolis Colts–Houston Texans

január 6., 02.15 – Seattle Seahawks–Dallas Cowboys

január 6., 19.05 – Los Angeles Chargers–Baltimore Ravens

január 6., 22.40 – Philadelphia Eagles–Chicago Bears

Korszakos rekordok

A 17. forduló hozott magával több nagy rekordot is:

A Kansas City Chiefs irányítója, Patrick Mahomes lett a harmadik játékos, aki 50 passzolt touchdownt hozott össze a szezonban, ez eddig csak Peyton Manningnek és Tom Bradynek sikerült, azzal pedig egyedül Manning mellé csatlakozott, hogy az 50 TD mellett 5000 passzolt yardja is volt. Alighanem ő lesz a szezon legértékesebb játékosa.

A Browns újonc irányítója, Baker Mayfield újoncrekordot döntött a 27 passzolt touchdownjával.

Drew Brees végül 74,4 százalékos passzolási pontossággal zárta az idényt, ez új csúcs a kezdő irányítókat nézve.

A San Francisco 49ers tight endje posztrekordot döntött, 1377 elkapott yardja sosem volt még tight endnek egy szezonban.

A Giants futójátékosa, Saquon Barkley a harmadik újonc futó lett, aki 2000 yard fölött termelt (futott és elkapott yardok együtt) – Edgerrin James és Eric Dickerson mellé csatlakozott.

NFL, 17. forduló, eredmények

Miami Dolphins–Buffalo Bills 17–42

Detroit Lions–Green Bay Packers 31–0

Jacksonville Jaguars–Houston Texans 3–20

New York Jets–New England Patriots 3–38

Carolina Panthers–New Orleans Saints 33–14

Dallas Cowboys–New York Giants 36–35

Atlanta Falcons–Tampa Bay Buccaneers 34–32

Cleveland Browns–Baltimore Ravens 24–26

Oakland Raiders–Kansas City Chiefs 3-35

Chicago Bears–Minnesota Vikings 24–10

Cincinnati Bengals–Pittsburgh Steelers 13–16

Philadelphia Eagles–Washington Redskins 24–0

Los Angeles Chargers–Denver Broncos 23–9

San Francisco 49ers–Los Angeles Rams 32-48

Arizona Cardinals–Seattle Seahawks 24–27

Indianapolis Colts–Tennessee Titans 33–17