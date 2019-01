2019-ben Londonba költözhet egy NFL-csapat

Váratlan megoldást találhat a 2019-es szezonra – egyelőre – stadion nélkül maradó Oakland Raiders a Las Vegasba költözés előtti utolsó idényre, legalábbis a Daily Mail arról írt a két ünnep között, hogy ideiglenesen Londonba költözhetne az NFL-csapat, ahol a Tottenham most már tényleg elkészülő pályáját bérelhetnék ki a nyolc hazai meccsükre.

A Raiders 2017-ben kapott engedélyt arra, hogy Las Vegasba költözzön, ott rohamtempóban el is kezdték építeni a stadiont, ám az több tényező (köztük egy áradással járó heves esőzés) miatt csúszott, és biztos, hogy nem lesz kész a 2019-es idény kezdetére.

Oaklandben szinte biztosan nem maradhatnak, egyrészt a helyi stadion, a Coliseum állapota is siralmas, másrészt a várossal is eléggé megromlott a viszonyuk, így nehezen alkudhatnának ki megfelelő feltételeket az egyéves bérletre – a város jelenleg is perli őket a költözés miatt.

Londonnál persze lenne közelebbi hely is az átmeneti bérletre – a San Francisco Giants baseballcsapat stadionja, a Los Angelesbe költözött Chargers San Diegó-i pályája is felmerült, ám az NFL szempontjából a londoni opció is megfontolandó lenne. A 62 ezres Tottenham Stadium átadása is elcsúszott, még mindig nem tud ott játszani a Premier League-csapat, amiatt ősszel több NFL-meccset is vissza kellett tenni a Wembleybe.

A Tottenham Stadium építésébe az NFL is komolyabb összeget beleadott, ezért a füves pálya alatt egy teljes méretű műfüves amerikaifutball-pálya is van, a helyszín tehát készen állna a Raidersnek. Az NFL pedig tesztüzemben megnézhetné, mit tud nézettségi szinten egy, az eddiginél hosszabb távra Európába költöztetett franchise.

Az NFL eredetileg is tervez már négy meccset Londonba, ez a Raiders nyolc hazai meccsével pedig 11-re is nőhet – az NFL öt nemzetközi meccset tervez a 2019-es szezonra, négyet Londonba, egyet Mexikóvárosba, és az öt rendező csapat között van a Raiders is, vagyis 11-nél ebben az őrült esetben sem lenne több mérkőzés Londonban. A Raiders mellett még a Tampa Bay Buccaneers, a Los Angeles rams, a Los Angeles Chargers és a Jacksonville Jaguars játszik távoli hazai meccset.