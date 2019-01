Az NFL legfurább emberkísérlete egyben a legszórakoztatóbb is

Az NFL-rájátszásban életben maradt nyolc csapat egyik legérdekesebb játékosát furcsa helyen kell keresni, ő ugyanis nem más, mint a New Orleans Saints harmadik számú irányítója, Taysom Hill. Csere-csereirányítók ritkán jutnak bármilyen szerephez akár az alapszakaszban, akár a rájátszásban, Hill viszont speciális eset: QB létére elkapóként, futóként, visszahordóként és blokkolóként is rendszeresen bevetik a New Orleansnál.

Hill valóságos csodafegyver lett Sean Payton csapatában: nem elég, hogy a támadójátékban bevethető sokoldalú embert csináltak belőle, komoly hasznát veszik a rúgásokért felelős úgynevezett speciális csapatrészekben is:

14 kirúgásnál próbálkozott visszahordóként, amikből 546 yardot, vagyis átlagosan 24,9 yardot szerzett – ezzel egyébként nyolcadik helyen zárt volna a visszahordók rangsorában,

volt hat szerelése is az idény során,

illetve egy blokkolt puntja, ami irányítóknál lényegében soha nem látott mutató.

Ez volt egyébként talán a legszebb megmozdulása kiegészítő emberként, de akkor is gyorsan a többieket méltatta, elsőként Alex Okafort, aki elterelte a blokkolók figyelmét, így neki szabad útja volt a labdára.

A kreativitásnak pedig nagyon van határa Hill esetében, még szeptemberben másképp villant egy puntnál, itt nem blokkolt, hanem egy trükkös játékból first downért, vagyis a támadás folytatásáért passzolt – de volt olyan fake punt, aminél passz helyett futással szerezte meg az első kísérletet.

Az egész dili még 2017-ben kezdődött. A Saints speciális csapatrészéért felelő Mike Westhoff – aki munkájában egyébként az egyik, ha nem a legjobb – a 2017-es szezon vége felé vetette fel, hogy más kapacitásban is használni tudná a rendkívül atlétikus Hillt, már persze, ha a vezetőedző megengedi, és Hillnek is van kedve. Mivel Hill a liga egyik legjobb irányítója, Drew Brees mögött nem számíthatott sok játéklehetőségre irányítóként, azonnal igent mondott, hiszen tudta, hogy ezzel is csak növelheti a csapatban maradási esélyeit. És hát saját bevallása szerint is eléggé unatkozott a kispadon ülve, így meg az események sűrűjébe kerülhetett.

2018-ban aztán aktívan is elkezdték használni, a második fordulóban egy 47 yardos visszahordással kezdte meg alternatív karrierjét a Cleveland Browns elleni mérkőzésen, majd még 13-at vállalt a szezon során.

"Már tavaly be akartam vetni, mert nagyon jónak tűnt. Tehetséges, gyors, robbanékony, kicsit talán nagyobb is, mint amit ebben a szerepben preferálunk, de a robbanékonyságával ellensúlyozza a méretét" – beszélt róla Westhoff.

A visszahordások mellett a kirúgásoknál, illetve a puntok blokkolásánál is szerephez jutott, és mindben elég jónak is bizonyult. A visszahordásoknál az is segítette, hogy még az egyetemi évei alatt elég sokat és jól futott irányító posztból: A BYU csapatában kvázi négy szezon alatt 543 futásból 2815 yardot szerzett, a legtöbbet 2013-ban, amikor 1344-ig jutott.

Azért csak kvázi négy szezon, mert elég sokat volt sérült. 2014. október 3-án a Utah State elleni meccsen nagyon súlyos térdsérülést szenvedett a szezon közepén, a bal térdében minden fontosabb szalag elszakadt, egy fémlappal és 8 csavarral rögzítették a térdét

Ez a második volt a sorban a négy, egyenként a szezon végét jelentő sérülései közül, 2012-ben október 5-én a bicepszében vált le egy ínszalag a csontról, két évvel később jött a térdszakadás, 2015 szeptember 5-én, vagyis a szezon legelső meccsén a lábfejében tört el egy csont, 2016 novemberének végén pedig a hátra kifeszített könyöke miatt a tricepsze vált le a csontról.

Az NFL-ben viszont egyelőre jobban bírja a strapát, igaz, arányaiban kevesebbet is használják. Amikor viszont igen, akkor nagy hasznát veszi 188 centis, 100 kilós termetének, és a tempójának, ugyanis 4,5 másodperc alatt futja a 40 yardot. A combjai is hatalmasak, még egyetemistaként megtiltották neki, hogy 317,5 kilónál nagyobb súllyal guggoljon, nehogy baj legyen, de mostani csapattársa, a punter Thomas Morstead szerint annyi erő van benne, hogy amikor 227 kilóval guggol, olyan, mintha más csak simán, súlyok nélkül csinálná.

A szezon során 14 kirúgásnál és 1 puntnál volt visszahordása,

négy meccsen hét passzkísérlete van beugróként,

37 futásból 196 yardig és 2 touchdownig jutott,

elkapóként pedig 3 elkapásból 4 yardot szerzett,

és ehhez jön még hozza a hat szerelés a rúgójátékok során.

Westhoff egyébként 2006-10 között használt már visszahordóként irányítót, akkor a Jets QB-ja, Brad Smith kapott összesen 74 visszahordást, majd más csapatokhoz igazolva is folytathatta a visszahordásokat. A 2009-es szezonban még egy 106 yardos visszahordott touchdownt is összehozott.

Az NFL-rájátszás második, Divisional fordulójának programja

január 12., szombat, 22.35 – Indianapolis Colts–Kansas City Chiefs

január 13., vasárnap, 02.15 – Dallas Cowboys–Los Angeles Rams

január 13., vasárnap, 19.05 – Los Angeles Chargers–New England Patriots

január 13., vasárnap, 22.40 – Philadelphia Eagles–New Orleans Saints

Források: NOLA | NOLA | New Orleans Saints