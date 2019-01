Brutális erőt mutatva döntött NFL-rekordot a Patriots

Két fő motívum vezette fel az NFL-rájátszásban a második AFC-elődöntőt a Los Angeles Chargers és a New England Patriots között: egyrészt a két veterán irányító, a 41 éves Tom Brady és a 37 éves Philip Rivers találkozása, akik az NFL történetének második legtöbb touchdownján osztoztak egy playoffmeccsen, másrészt pedig az, hogy a Patriots minden hazai meccsét megnyerte a szezonban, míg a Chargers idegenben volt verhetetlen.

Fél negyedig volt igazán kérdés, hogy melyik sor maradhat életben: a Chargers 7-7-ig még bírta a tempót, onnan viszont kilőtt a Patriots, és már a szünetre elhúzott 35-7-re.

A Patriots támadójátéka kihasználta, hogy a Chargers nem tudott igazán nyomást helyezni Tom Bradyre, sőt, néhol ennek elébe is mentek, és feltűnően sok screen játékuk volt, Brady 34 sikeres átadásából a fele, 17 kötött ki futójétékosnál, ráadásul ebből 15 a kettővel ezelőtti Super Bowl hőséé, James White-é volt, akire a jelek szerint az idei rájátszásban is komoly szerep hárulhat. Amíg a passzjátékban White-ot és Julian Edelmant, addig a futójátékban Sony Michelt erőltették ő végül 126 yarddal és 3 touchdownnal zárt, de Brady is sebészi pontosságú volt, 44 passzából 34 volt jó, ezekkel 343 yardot és egy TD-t hozott össze. Brady még az utolsó 7,5 percre, vagyis a negyedik negyed utolsó felére is visszatért, a Patriots lendületben akart maradni, talán ezzel is üzenve a főcsoportdöntőre a Kansas City Chiefsnek.

A túloldalon a korai hátrány miatt lényegében semmi szerepe nem volt a futójátéknak, Philip Rivers pedig nem volt elég pontos a remekül dolgozó Patriots-védőkkel szemben. A Chargers 41-14-ről kapaszkodott fel a legvégén 41-28-ra, de akkor már a Patriots szempontjából rég eldőlt a meccs.

A New England NFL-rekordot jelentő, sorban nyolcadik főcsoportdöntőjére készülhet majd, miután az idei rájátszás legnagyobb arányú győzelmét aratták – egy ponttal vertek többet a Chargersre, mint szombaton a Chiefs a Coltsra.

A mérkőzésen Sarah Thomas történelmet írt, első nőként vett részt a játékvezetői csapatban rájátszásmeccsen.

Eredmény, NFL-rájátszás

Los Angeles Chargers–New England Patriots 28–41

22.40-től Philadelphia Eagles–New Orleans Saints