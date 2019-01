Játszótéri őrületbe fordult át az NFL Pro Bowl, végre!

Hosszú ideje probléma már az NFL-nél, hogy mit kezdjenek a gálameccsükkel, vagyis a Pro Bowllal, ami a tétnélkülisége és komolytalansága miatt nem váltott ki valami nagy érdeklődést az elmúlt években. Pár éve behozták a Pro Bowlt megelőző pár kihívást, így a pontossági passzokat és az össznépi kidobóst – utóbbi elég nagy móka volt, de nyilván hosszú távon eladhatatlan főműsoridőre, hogy pár NFL-es kidobósozik egy réten –, idén viszont az edzői kreativitásának köszönhetően hosszú ideje nem látott élvezetes őrület lett a Pro Bowlból.

Ennek a nagy részét pedig a Dallas Cowboys-vezetőedzőnek köszönhetjük, aki az NFC csapatát rakta össze, Jason Garrett ugyanis magasról tett a normális amerikaifutball-koncepciókra, és valószínűleg úgy volt vele a készülés alatt, hogy

oké, mindenki csináljon, amit akar, amíg meg nem sérülnek.

A formula pedig tökéletesen bejött, hiszen Garrett ráérzett arra, minek is kéne a Pro Bowl lényegének lennie: az, hogy a játékosok végre kiszórakozzák magukat a kőkemény szezon után.

Ezért lehetett az, hogy az NFC-ben három, amúgy saját posztját tekintve kiváló futójátékos is rendre beállt a védelembe az irányítót siettetni, és Ezekiel Elliott, Saquon Barkley és Alvin Kamara is hatalmas meglepetést okozott az AFC-támadófalnak.

Itt például a Saints-játékos Kamara ért oda hajszál híján, hogy sackelje Deshaun Watsont.

Ez már a negyedik negyedben volt, de Elliotték korábban is átjátszottak a védelembe, azzal sem törődve, hogy az AFC gyorsan meglépett, és a szünetben már 17-0-ra ment. Ez eredmény ugyanis nem sokat számított, és ez így is volt jól. Elliottra jutott például egy trükkös punt is, aminél negyedik és 13-ra futott simán first downt, igaz, azért a Pro Bowlon nincs is akkora ellenállás a védelmek részéről, ráadásul vasárnap hatalmas eső is volt Orlando fölött, tehát a pálya is jobban csúszott, senki nem akart felesleges sérülést.

FAKE PUNT!@EzekielElliott runs 22 yards on 4th and 13!



📺: #ProBowl on ESPN + ABC + Disney XD pic.twitter.com/L9ZE7IXCnQ — NFL (@NFL) January 27, 2019

De nem csak az NFC-futóhármas játszott át másik oldalra, szintén az NFC-ben például interceptiont csinált védőként az amúgy elkapó Mike Evans, és ez is lett az egész Pro Bowl leglátványosabb játéka, Evans ugyanis az interception után felpattanva (megtehette ezt, hiszen nem ért hozzá védő) elindult touchdownt szerezni, majd amikor elállták az útját, őrült visszapasszokba kezdett az NFC. A nem túl hathatósan ütköző AFC-támadók között három hátrapasszig jutottak, volt közben egy ejtett labda is, és az egész úgy nézett ki, mintha kissrácok játszottak volna a grudon.

Innentől lehetne ez is a Pro Bowl alapja akár, vagy csak minden évben bízzák a dolgokat Garrettre.

A vége 26-7 lett az AFC javára, Patrick Mahomes és Deshaun Watson passzolt, Anthony Sherman futott touchdownnal járult hozzá az AFC-győzelemhez, de volt két mezőnygól is Jason Myerstől. A túloldalon a nagy dili közepette Dak Prescott passzolt azért egy TD-t, hogy ne legyen kiütés a meccs vége.