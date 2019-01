Elismerte a szezon hibáját az NFL-vezér a Super Bowl előtt

Egy New Orleans-i ügyvéd keresetet nyújtott be az újrajátszásért, két másik az NFL-biztosnak írt.

Hosszú, másfél hetes hallgatás után megtörte a csendet az NFL-vezér Roger Goodell, aki a Super Bowl előtt Atlantában nyilatkozott az NFC-döntőn botrányt okozott bírói hibáról, elismerve a játékvezetők mulasztását.

Tudósítók arról kérdezték, hogy mit beszélt a New Orleans Saints vezetőedzőjével, Sean Paytonnal, aki állítólag a Rams elleni mérkőzés lefújása után egyből az NFL New York-i központjába telefonált, hogy kifogásolja a bírók munkáját. Goodell nem árult el konkrétumokat a beszélgetésről, annyival zárta le a kérdést, hogy olyan szabálytalanság volt Nickell Robey-Coleman védekezése, amit egyértelműen le kellett volna fújni.

Goodell persze hosszabban állt a média rendelkezésére, úgyhogy nem hagyták annyiban a dolgot, és addig faggatták Goodellt, hogy hozzátette, nem egy plusz bírói pozíció bevezetése jelentené a megoldást a hibák kiküszöbölésére, mert még ha nyolc bíró is lenne a pályán, akkor sem lenne hibátlan a munka. Az NFL-vezér azt is elmondta, napirenden van a videón visszanézhető játékok körének bővítése, de a bírók egyéni mérlegelésére bízott döntések biztos nem kerülnek be ezek közé (ilyen volt ugye a Rams-Saintsen a hiba), ahogy a be nem fújt szabálytalanságok sem lesznek visszanézhetők biztosan a jövőben.

