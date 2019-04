178 centis irányító írt sporttörténelmet az NFL drafjtán

Meglepetést nem okozott, de így is sporttörténelmi pillanattal indult az NFL 2019-es draftja, vagyis játékosválogatója, amin a legelső helyen választó Arizona Cardinals az irányító Kyler Murrayt szerezte meg. A 2018-as szezon legjobb egyetemi játékosának választott Murray tavaly sokáig úgy volt vele, hogy inkább a baseballt választja profi karrierként, de december után meggondolt magát, és azzal, hogy a Cadrinals őt választotta ki az első helyen, a sporttörténelem első játékosa lett, akit az NFL és az MLB draftján is az első körben vittek el.

A 178 centis magassága miatt korábban sokat kritizált Murray kiválasztása után az első nagyobb meglepetés a negyedik helyen jött, ahol az Oakland Raiders a meglehetősen hullámzó teljesítményt nyújtó védőre, Clelin Ferrellre csapott le. Nekik egyébként korábbi csereügyletek miatt összesen három választásuk volt az első körben, még egy futójátékost, Josh Jacobsot, és egy védőt, Johnathan Abramet vitték el.

Ferrell-lel együtt összesen 17 támadó- és védőfalembert vittel el az NFL-csapatok az első kör 32 választásával, ami a második legtöbb (a 2013-as drafttal megosztva) az újkori draftokon, irányítóból viszont csak három ment el, Murray után a hatodik helyen a New York Giants választotta ki Eli Manning leendő utódját Daniel Jones személyében, a Washington Redskins pedig a 15. pozícióban Dwayne Haskinst szerezte meg.

Nem választotta ki viszont senki az első 32 pick között a draftot megelőző játékosfelmérő, a combine egyik legnagyobb sztárját, az elkapó D.K. Metcalfot, de kicsúszott az első körben az irányító Drew Lock is, aki sokak szerint befért volna a top 32-be.

Az első körben a draft napján összesen hat csereügylet volt a csapatok között, részben ennek is köszönhetően összesen hét csapat, a Chicago Bears, a Cleveland Browns, a Dallas Cowboys, az Indianapolis Colts, a Kansas City Chiefs, a Los Angeles Rams és a New Orleans Saints nem választott az első körben, míg az Atlanta Falcons, a Green Bay Packers és a Washington Redskins két, a már említett Raiders mellett a New York Gaints pedig három választást is ellőtt.

Az NFL-draft pénteken a második és harmadik körökkel folytatódik, szombaton rendezik a 4-7. köröket.