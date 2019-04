Az NFL Lengyel Ágyúja nem lő többé

Az NFL-ben ritkán határoznak meg korszakot rúgójátékosok, a lengyel Sebastian Janikowskinak viszont maximálisan sikerült ez, sőt, már az NFL előtt is tett arról, hogy később legendaként beszéljenek róla. Egyetemi játékos korában megteltek a lelátók, hogy a bemelegítését nézhessék, az NFL-be sokkot okozva került, és most, 19 idénnyel később sokszorosan történelmet írva távozik, hogy végre pihenhessen.

Az 1978-ban a délnyugat-lengyelországi Wałbrzychban született Sebastian Janikowski sosem számított átlagos jelenségnek. 185 centije mellé társuló 118 kilójával a lengyel amerikaifutballista inkább néz ki linebackernek, mint rúgójátékosnak, pedig utóbbi poszton játszva lett legenda.

Fiatal korában profi labdarúgó apját követve Janikowski is a futballal ismerkedett, U17-es válogatottságig is jutott, ám végül egy nagy kanyarral mégis az amerikaifutball mellett kötött ki – apja az 1980-as években Amerikába ment, hogy megpróbálja újraindítani karrierjét, ám az új sikerek helyett csak tönkrement a házassága.

Amikor Henryk Janikowski újranősült Amerikában, fia legálisan követhette az országba. Eleinte Floridában is focizott, majd egy edző meggyőzte őt és családját, hogy a lakóhelyüktől pár városra található Daytona Beach egyik iskolájában, a Seabreeze középiskola csapatában folytassa a játékot. Itt vették rá, hogy a futball mellett az amerikaifocival is próbálkozzon meg, Janikowski pedig gyorsan a csapat első számú rúgójátékosa lett, és hamar feltűnt mindenkinek, hogy fiatal kora ellenére játszi könnyedséggel rúgja be az 50 yardnál hosszabb mezőnygólokat is – egy 60 yardos rúgással Florida állam harmadik leghosszabb mezőnygólja is az övé lett középiskolai szinten. Sőt, edzésen állítólag 82 yardról is eredményes volt.

Utóbbi igazolása nélkül is látszott, hogy sztár lehet, a USA Todaynél bekerült az 1996-os év csapatába, a legjobb egyetemek pedig sorban álltak érte, Janikowski pedig végül a nem túl távoli Florida State-et választotta. Már ekkoriban is kopaszon játszott, ezzel emlékezik egy buszbalesetben meghalt lengyel U17-es válogatott játékostársára.

Janikowski három szezon alatt 324 pontot rúgott össze a csapatban – ez mai napig a hatodik legtöbb az FSU-nál –, 1998-ban és 1999-ben pedig őt választották az ország legjobb rúgójátékosának, ezzel máig ő az egyetlen, aki kétszer is elnyerte, ráadásul sorban két évben a Lou Groza-díjat.

A számoknál fontosabb, hogy a nehezen kiejthető lengyel neve miatt itt ragadt rá a keresztnevére utaló Seabass (fekete tengeri sügér) becenév, és hogy itt váltak látványossággá a mérkőzés előtti bemelegítései, illetve a kirúgásai, merthogy azokat is simán átrúgta az ellenfél kapuján, így bár pontot nem kaptak érte, de a Doak Campbell stadionban rendszeresen a mezőnygólokat kísérő animációt játszották le a kirúgásoknál is.

Az 1999-es szezon végén egyetemi bajnoki címet ünnepelhetett a Florida State-tel, Janikowski pedig nem sokkal a döntő előtt közölte, hogy a negyedik egyetemi évét kihagyva inkább profi lesz, hogy a leendő fizetéséből Amerikába költöztethesse édesanyját.

A rekordok, látványos rúgások és sikerek mellett a balhék sem kerülték el, 1999-ben két kocsmai verekedésbe is belekeveredett, majd 2000-ben azt gondolta, hogy remek ötlet megkérdezni egy rendőrtől, mennyibe kerülne, hogy a rendbontásért letartóztatott barátját elengedjék. A vesztegetésért akár 5 évet is kaphatott volna, de ki is toloncolhatták volna az országból. Janikowski azzal védekezett, hogy a büntetés összege felől érdeklődött, amiért elengednék a barátját, a rendőr pedig ezt értette megvesztegetési kísérletnek – a lényeg persze az volt, hogy az ügy végén felmentették.

Sokkolta az NFL-t

Nem maga Janikowski okozta a sokkot, hanem a 2000-es drafton őt kiválasztó Oakland Raiders, ami óriási meglepetésre az első kör 17. választásával vitte el a bivalyerős lábú lengyelt. Ezzel az NFL történetének harmadik rúgójátékosa lett, akit az első körben vittek el, és mostanáig a második legmagasabb helyen draftolt kicker – korábban 1978-ban Steve Little-t, illetve 1966-ban a magyar születésű Charlie Gogolakot (Gogolák Károlyt) vitték el az első körben, de az 1960-70-es években más rendszere is volt a draftnak.

2000-ben még az azóta meghalt Al Davis volt az Oakland (rövidesen már Las Vegas) Raiders tulajdonosa, és az irányítása alatt az történt, amit ő mondott, még ha az akarata szembe is ment minden logikával. Davis pedig 2000-ben úgy látta, hogy az 1999-es szezont 8-8-as mérleggel záró Raiders egy jó rúgójátékosra van csak attól, hogy bajnokesélyes legyen – ebben egyébként nem is járt messze az igazságtól, mind a nyolc 1999-es vereségük hét pontnál kisebb különbséggel jött, amin egy jó rúgójátékos sokat tud segíteni.

Janikowski NFL-pályafutása viszont nem indult jól. A draft után nem sokkal mentették fel a vesztegetési ügy alól, ám nyolc nappal később a barátaival együtt GHB-birtoklás (köznapi nevén Gina) miatt kapták el – az egyik lehetséges büntetés itt is börtön vagy deportálás volt, de az egy évvel későbbi ítélethirdetéskor ezt is megúszta. Talán ezek a balhék vezetek oda, hogy a 2003-as Super Bowl előtt arról kezdtek pletykálni, hogy egy rosszul sikerült herepiercing miatt terjedt ki egy fertőzés a lábára, ami miatt veszélybe került a játéka. Janikowski az egészet egyetlen mondattal rendezte le az újságíróknak:

Ha lenne ott egy piercing, tudnék róla.

Kudarcnak indult

A balhés viselkedése mellett további aggodalomra adott okot, hogy újoncként a 2000-es idényben meglehetősen pontatlanul tüzelt a bal lába, és csak a mezőnygól-kísérletek 68,8 százalékát váltotta pontokra. 2001-re összekapta magát, akkorra 82,1 százalékra javult a pontossága, a 2002-es szezon végén pedig Super Bowlba jutottak, ahol a Raiders Janikowski korai mezőnygóljával vezetett is a Tampa Bay Buccaneers ellen, ám végül 48-21-re kikaptak.

A formajavulás tovább is kitartott, a 2018-as szezonig összesen egyszer volt 70 százalék alatti rúgóhatékonysága, 2012-ben ráadásul 91,2 százalékos pontossággal zárt, pályafutása során pedig 80,4 százalékon állt meg, az NFL-ben töltött 19 szezonból 12-ben nem is hibázott extra pontot, de a 19 év alatt kihagyott 9 extra pont sem komoly veszteség.

A Pro Football Reference adatai szerint csak 20 játékos adott hozzá több értéket csapata teljesítményéhez a 2000-es drafton kiválasztott 254 játékos közül, mint Janikowski, megérte tehát az első körös befektetés.

A Lengyel Ágyú tényleg fegyver volt

A Lengyel Ágyúnak is nevezett Janikowski legfontosabb eszköze a pokolian erős lába volt. Övé az NFL-rekord a legtöbb 50 és 60 yard fölötti mezőnygólból is, előbbiből 58-at, utóbbiból 2-t értékesített, és összesen 8-szor próbáltattak meg vele 60 yardnál távolabbi rúgást, ami általában az elkeseredettséggel egyenlő.

Az egyik ilyen alkalom 2008-ban jött, amikor a Raiders akkori vezetőedzője, Lane Kiffin egy 76 yardos mezőnygólra küldte ki a lengyelt, hogy ezzel is jelezze a tulajdonos Al Davis felé, mennyire gyenge a csapat támadósora.

Kiffinnek ez volt az utolsó lépése Raiders-vezetőedzőként, Davis a meccs után egyből kirúgta, Janikowski viszont mozdíthatatlan volt a csapatból. Al Davis 2011-es halála másnapján Janikowski NFL-rekordot állított be azzal, hogy egy negyeden belül három 50 yardnál hosszabb mezőnygólt is bevágott. Ugyanabban az évben kicsivel korábban rekordot állított be egy 63 yardos rúgással – ez a csúcs 2013-ig állt, akkor Matt Prater egy 64 yardos mezőnygóllal átvette a vezetést a leghosszabb mezőnygólok között.

Nem is találta el annyira jól

– mondta a Raidersben sok éven át punterkedő, illetve Janikowski rúgásainál a labdát tartó Shane Lechler a 63 yardos rekordról 2011-ben. Jól, vagy nem jól találta el Janikowski, annyi erő mindig volt a labdában, hogy a kapuig elszálljon, sőt, általában jó pár méter is maradt a rúgásban.

A 2017-es, sérülés miatt teljes egészében kihagyott szezon végéig maradt a Raidersnél, tavaly már a Seattle Seahawksban játszott, és mint azt 2019. április 28-án bejelentette, ez volt az utolsó idénye a profik között. Visszavonulásakor azt is elmondta, hogy a 2003-ban elbukott Super Bowl mostanáig fájó emlék.

Egy rúgó sem keresett annyit, mint ő

A Raidersben 1799 pontot hozott össze, ami több, mint kétszer annyi, mint a második helyezett 863 pontja, amivel örökre a történelem része lesz a még oaklandi csapatnál. 2007-ben majdnem megrúgta a mostani rekordot jelentő 64 yardos mezőnygólt, de a labda jobb kapufáról visszafelé pattant, így nem sikerült a kísérlete.

Az NFL utáni évekre is megvannak már a tervei a 41 éves lengyelnek: hivatásos taxisofőrnek áll, és három lányát furikázza majd iskolába, meg onnan haza, hogy végre több időt tölthessen a családjával.

19 éves pályafutása alatt 53,3 millió dollárt keresett az NFL-ben, ami a legnagyobb összkereset a rúgójátékosok esetében, 6 millióval több, mint a 45 évesen még az NFL-ben játszó Adam Vinatierié. Rekordja egy jó darabig megmarad még, mert a többi aktív rúgójátékosok közül a már 35 éves Stephen Gostkowski is csak 32,9 millió dollárnál jár, nagy tehát a lemaradás.