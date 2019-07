Sosem fizettek meg ennyire egy elkapót az NFL-ben

Az NFL történetének legjobban fizetett elkapójává tette a New Orleans Saints a huszonhat éves Michael Thomast: öt évre 100 millió dollárt fizetnek neki.

A szerződéshosszabbítás egyben azt jelenti, hogy Thomas lesz az NFL történetének első olyan támadójátékosa, aki nem irányító, és 100 millió dollárt kap. A 100 millióból egyébként 61 millió dollár garantáltan jár majd neki.

Thomast 2016-ban, a második körben draftolta a New Orleans-i csapat, egyetemi évei alatt az Ohio State-ben játszott. Azóta mindhárom Saintsben eltöltött szezonja alatt 1000 elkapott yard fölött zárt, egyértelműen a csapat húzóembere lett, és posztján is az egyik legjobb a ligában. A 2018-as szezonja különösen jól sikerült, mert 1405 elkapott yardot és 9 touchdownt szerzett, yardokban meg is döntötte a Saints rekordját.