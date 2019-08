Azonnal lecsaptak az NFL új szabályváltoztatására

Az egykori irányító Johnny Hekker életveszélyes, ha jól használják, márpedig a Rams stábja tudja, hogyan vesse be. A Pats-edző Belichick is csak csorgatja rá a nyálát.

Az 1962 óta megrendezett Hírességek Csarnoka-meccs (Pro Football Hall of Fame Game) nyitotta idén is az NFL-előszezont az Ohio állambeli Cantonban, ahol a Denver Broncos és az Atlanta Falcons mérkőzésén azonnal le is csaptak a csapatok a nyár egyik legfontosabb jelentőségű szabályváltoztatására.

Az eset a második negyed végén történt, amikor az Atlanta Falcons támadott. Egy passzjátékkal próbálkoztak a bal oldalra Russell Gage felé, csakhogy Gage-et visszatartotta a védő Linden Stephens még azelőtt, hogy a labda odaért volna, így sikertelen lett az elkapás. Ha két játékos között akkor van kontaktus, amikor a labda már elhagyta az irányító kezét, és a levegőben repül, akkor pass interference-ről beszélünk, ami szabálytalan. Ez eddig is így volt, ebben nem változott a szabály, abban viszont igen, hogy a 2019-es – egyébként 100. NFL-idénytől – kezdve az ilyen eseteket is vissza lehet nézetni a bírókkal, nem történt-e tévedés.

A szabálymódosítást a legutóbbi szezon NFC-főcsoportdöntője inspirálta, amikor a bírók szemmel is tisztán látható szabálytalanságot nem vettek észre, igaz, azon az eseten ez a módosítás sem segített volna, mert ha nem fújják be a bírók a szabálytalanságot, akkor nincs mit visszanézetni.

Na de vissza a cantoni esethez. A Broncos itt azt vitatta, hogy védőjük szabálytalankodott volna, ám a visszajátszáson látszott, hogy Stephens benyúlt az elkapó elé, és ezzel feltartotta, így elbukott a történelmi videózás.

A mérkőzés, amin egyébként tradicionálisan meglehetősen kevés sztár játszik, nehogy megsérüljenek már a szezon előtt, a legvégéig nyílt maradt, a döntő touchdownt az utolsó másfél percen belül szerezte a Broncos, és ezzel nyertek 14-10-re.

A 100. NFL-idény négyhetes, rendes előszezonja jövő héten indul.