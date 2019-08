Kokainnak hitt madárszar miatt tartóztatták le az amerikaifocis irányítót

Bizarr ügy után tudta tisztázni magát a Georgia Southern egyetemi amerikaifutball-csapatának irányítója, Shai Werts, akit még július 31-én tartóztattak le kokainbirtoklás gyanúja miatt.

A játékost eredetileg gyorshajtás miatt állították meg a rendőrök, akik az ellenőrzés közben gyorsan a kocsi motorháztetején szétkenődött fehér anyag iránt kezdtek el érdeklődni. A rendőrautó fedélzeti kamerája által rögzített felvételen hallani, ahogy az egyik rendőr erősködik, hogy kokaint talált a motorháztetőn, illetve hogy Werts hiába győzködi arról, hogy az csak elkenődött madárszar, nem hisznek neki.

Egyáltalán nem úgy néz ki, mint a madárszar. Felismernénk, ha madárszar lenne

– hangzik az egyik rendőr válasza. Ezután a dél-karolinai rendőrök helyszíni gyorstesztet végeztek, ami pozitív mintát adott, vagyis megerősítette a gyanújukat, hogy kokainról van szó. Ezután egyből le is tartóztatták a játékost, akit rövid időre fel is függesztett csapata, csakhogy a dél-karolinai ügyészség később tisztázta, hogy hamis eredményt produkált a teszt, szó sem volt kokainról, Werts kocsiján valóban csak elkenődött madári ürülék volt, írja a The Washington Post.

A helyszíni gyorstesztek az elmúlt években nem először mondtak csődöt Amerikában: volt, hogy fánk, izzadásgátló, vagy épp leheletfrissítő cukorka miatt jeleztek be.

Wertset 130 km/h-s sebességgel kapták el, amikor nagyanyjától épp a Georgia Southern campusára tartott vissza. Elsőre nem állt meg a rendőröknek, de a 911-es vészhívó számon jelezte, hogy csak egy kivilágítottabb részt keres, mert nem tartotta biztonságosnak a teljes sötétben megállni az út szélén a rendőröknek. Miután megállt, a rendőrök villámgyorsan a fehér foltra fókuszáltak a gyorshajtás helyett.