Sisakhiszi miatt vonulna vissza az NFL egyik legnagyobb sztárja

Visszavonulással fenyegetőzik az NFL egyik legjobb elkapója, a pár hónappal ezelőtt a Pittsburgh Steelerstől az Oakland Raidershez cserélt Antonio Brown, aki egészen röhejesnek tűnő okból döntene úgy, hogy 31 évesen befejezi:

ha nem engedik, hogy régi, megszokott, 10 éve használt sisakjában játsszon tovább, akkor bizony inkább hazamegy.

Hogy Brown és a liga problémáját megértsük, kezdjük gyorsan egy kisebb kanyarral. Az NFL és a játékosok szakszervezete (NFLPA) 2015 óta független szakértők bevonásával tesztelik a piacon elérhető amerikafocis sisakokat, és azokat három kategóriába sorolják, vannak támogatott, még megtűrt és már betiltott típusok az alapján, hogy mekkora védelmet nyújtanak a játékosok fejének, és leginkább agyának.

Emiatt több, a ligát régóta erősítő sztárnak is váltania kellett az emúlt években, mert a tiltott régióba csúszott a megszokott sisakja, nem volt ez alól kivétel a 6-szoros bajnok irányító Tom Brady sem. Egy másik sztár, Antonio Brown viszont inkább úgy döntött, hogy az NFL-szezon közeledtével fellázad, és nem akar tágítani a 10 éve használt sisakjától. (Ráadásul pontosan ugyanazt a darabot küldette el a Raidershez korábbi csapatával, a Steelersszel, amit eddig használt, tehát még az adott darabtól sem hajlandó megválni.)

A dolog pénteken eszkalálódott, amikor is Brown a ligával való, csaknem kétórás meghallgatása kapcsán jelezte, vagy elintézik neki, hogy abban a sisakban játszhasson, amiben eddig is, vagy inkább befejezi pályafutását.

Brown esetében egy Schutt Air Advantage sisakról beszélünk, aminek gyártását a 2010-es évek elején fejezte be a Schutt, hogy újabb, biztonságosabb modellekre fókuszálhassanak. Brown sisakját emiatt hiába is keresnénk a már betiltott modellek között, ugyanis annyira öreg típusról beszélünk, hogy még a listán sem szerepel. Ahhoz ugyanis, hogy egyáltalán a listán lehessen egy sisak, az kell, hogy az elmúlt 10 évben hitelesítse azt az ameriai sporteszközök sztenderdjét megállapító hivatal, a NOCSAE (National Operating Committee on Standards for Athletic Equipment), ám mivel az Air Advantage-et régóta nem gyártják, így nincs is ilyen hitelesítése már.

A Raiders elkapójának 34 másik, hitelesített és engedélyezett modellből kellene választania, ő viszont a jelek szerint nem hajlandó erre. A régi sisakban viszont se nem edzhet, se nem léphet pályára – ha mégis megteszi, azzal szerződést szeg, és ezzel bukja a fizetését az adott hétre.

Amennyiben Brown komolyan gondolja, és nem enged, abban az esetben 30 millió dollártól eshet el, ennyi ugyanis a szerződésébe foglalt garantált pénzmennyiség, amit megkapna az Oakland Raiderstől.

Fotó: Tony Gonzales / Oakland Raiders Antonio Brown a nem engedélyezett sisakban az Oakland Raiders július 30-i edzésén

Brown egyébként kihagyta csapata legutóbbi edzéseit egy lábprobléma miatt: állítólag megfelelő védőöltözet nélkül használta a regenerációt gyorsító krioterápiás kamrát, amiben akár -170 fok is lehet, és fagyási sérüléseket szenvedett a lábfején, elsősorban a talpán.

Antonio Brown a 2010-es drafton került be az NFL-be a Central Michigan egyetemről. Eredetileg nem tartották nagy tehetségnek, csak a hatodik körben, 195. játékosként választotta ki a Pittsburgh Steelers, második szezonjában viszont gyorsan berobbant a gyors és biztos kezű elkapó. Brown azóta két szezonban hozta a legtöbb elkapott yardot egy szezonban, szintén kétszer volt övé a legtöbb elkapás, tavaly pedig 15 elkapott touchdownnal szintén vezette a ligát. Emellett hétszer választották be a Pro Bowl-keretbe.

Brownnak egyébként a pénteki balhéval sikerült elterelnie a figyelmet az előszezon első fordulójának két pénteki meccséről: Brown korábbi csapata, a Pittsburgh Steelers 30–28-ra nyert a Tampa Bay Buccaneers ellen, a Minnesota Vikings pedig 34–25-re verte a New Orleans Saintset.